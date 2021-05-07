В ночь на 7 мая в Европе с артиллерийских стрельб высокоточными боеприпасами в Эстонии и десантирования бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии США стартовали масштабные континентальные учения Defender Europe 21 (Защитник Европы-21). Об этом сообщила пресс-служба Европейского командования Вооруженных Сил США.
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Бойцы Вооруженных Сил Украины также примут в них участие.
Цель ежегодных многонациональных учений – повысить готовность и совместимость между армиями США, союзников по НАТО и стран-партнеров.
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В этом году акцент учений – на регионах вокруг Черного моря и на Балканах. Для этого с марта в порты стран ЕС прибыло более 1200 единиц вооружения армии США.
В целом маневры и отработки действий с привлечением до 30 000 военных из десятков стран в течение нескольких следующих месяцев пройдут от Эстонии до Марокко: всего в 13 странах.
Посмотреть тысячи фото- и десятки видео с учений.
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