В ночь на 7 мая в Европе с артиллерийских стрельб высокоточными боеприпасами в Эстонии и десантирования бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии США стартовали масштабные континентальные учения Defender Europe 21 (Защитник Европы-21). Об этом сообщила пресс-служба Европейского командования Вооруженных Сил США.

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Бойцы Вооруженных Сил Украины также примут в них участие.

Цель ежегодных многонациональных учений – повысить готовность и совместимость между армиями США, союзников по НАТО и стран-партнеров.

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В этом году акцент учений – на регионах вокруг Черного моря и на Балканах. Для этого с марта в порты стран ЕС прибыло более 1200 единиц вооружения армии США.

В целом маневры и отработки действий с привлечением до 30 000 военных из десятков стран в течение нескольких следующих месяцев пройдут от Эстонии до Марокко: всего в 13 странах.

Посмотреть тысячи фото- и десятки видео с учений.

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Евгений Пилипенко

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