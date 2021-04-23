Украина впервые примет участие в переговорах стран восточного фланга НАТО
Сегодня, 23 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие в переговорах стран восточного фланга НАТО – Румынии, Польши и Турции. Переговоры пройдут в Бухаресте, сообщил глава МИД в Facebook.
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Трехсторонний формат был основан в 2012 году, впервые на саммит были приглашены Украина и Грузия.
"Это не просто приглашение. Это политический сигнал и конкретное действие по поддержке Украины в тяжелый момент", – заявил Кулеба.
Переговоры пройдут на уровне министров иностранных дел. Будет обсуждаться усиление присутствия и готовности НАТО для укрепления безопасности и стабильности в регионе. Также обсудят евроатлантические перспективы Украины и Грузии и инициированный Украиной формат Крымской платформы.
Кулеба намерен в двухстороннем формате обсудить с коллегами политику и торговлю между странами-участницами и Украиной.
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