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ЕС снова пробует создать силы быстрого реагирования на случай международных кризисов

05.05.2021, 18:10
ЕС снова пробует создать силы быстрого реагирования на случай международных кризисов - Фото
Фото: pixabay.com

14 стран Европейского союза, включая Германию и Францию, предлагают создать силы быстрого военного реагирования, которые могли бы вмешаться на ранних этапах международных кризисов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

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По его словам, государства-члены считают, что ЕС должен создать бригаду из 5000 солдат, возможно, с кораблями и самолетами, чтобы иметь возможность предоставить срочную помощь демократическим иностранным правительствам, если они будут в ней нуждаться.

Министры обороны ЕС обсудят эту идею завтра на очередной встрече под председательством главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

Страны, выступившие с указанной инициативой: Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения и Испания.

Впервые идея создания европейских сил быстрого реагирования возникла в 1999 году. В 2007-м ЕС создал боеспособную систему боевых групп численностью 1500 человек для реагирования на кризисы, но они никогда не использовались. Эти группы теперь могут составить основу сил быстрого реагирования.

Агентство отмечает, что с этого года у блока есть общий бюджет для совместной разработки вооружений.

На сайте Совета ЕС сказано, что 6 мая Боррель проинформирует министров обороны ЕС будут "о текущих делах, в результате чего будет рассмотрен ряд недавних событий и предстоящих событий, в том числе касательно Сахеля, Украины, Мозамбика и операции IRINI (Средиземноморская операция ВМС ЕС с целью обеспечения соблюдения эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки оружия Ливии, – ред.)".

Также совет обменяется мнениями о "стратегическом компасе", уделив особое внимание управлению кризисами.

За неформальным рабочим обедом министры обменяются мнениями с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Традиционно ЕС полагался на НАТО в военных действиях, но президенты США, особенно Дональд Трамп, требовали, чтобы ЕС делал больше для собственной безопасности, особенно на границах.

В конце 2020 года Столтенберг заявил, что без военной помощи США Евросоюз не способен защитить Европу: нужны четкие гарантии Вашингтона по коллективной безопасности, в том числе ядерному сдерживанию и присутствию американских войск в Старом Свете.

Вадим Ребрина
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