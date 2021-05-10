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Украина и США провели учения в Черном море: Россия создавала реальные препятствия – видео видео

10.05.2021, 11:43
Учения США и Украины в Черном море (Фото - скриншот видео - пресс-служба ГПСУ)
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Флагман Морской охраны Григорий Куропятников и корабль Береговой охраны США Hamilton провели двухдневные учения в Черном море, в ходе которых корабли ЧФ РФ создавали реальные препятствия для маневров. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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К учениям привлекался корабль ВМФ Украины "Старобильск". Экипажи отработали совместные действия тактической группы по прекращению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам НАТО. 

"Отработка сложных элементов маневрирования, уклонения от воздушной атаки и организация противодиверсионной обороны корабля – все элементы учений традиционно проходили под наблюдением кораблей РФ", – заявили в ГПСУ, уточнив, что в этот раз российские корабли также создавали дополнительные препятствия для маневров – объявляли внезапное закрытие районов для плаванья, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответа запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации. 

Сейчас Hamilton находится в порту Одессы. 

Владислав Сердюк
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нато учения гпсу
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