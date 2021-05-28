На юге испытали Тайфун-1 от КБ Южное. Ранее Украина снаряды для РСЗО не производила – фото

26 мая на полигоне Широкий лан в Николаевской области состоялись пуски высокоточных украинских снарядов калибра 122 мм Тайфун-1 к реактивной системе залпового огня Град. Как уточнили в Минобороны, испытания признаны успешными.
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Для четырех пусков использовали штатную боевую машину БМ-21.
Телеметрия со снарядов во время полета в режиме реального времени передавалась на наземный мобильный измерительный пункт. Информацию снимали и анализировали эксперты госпредприятия-разработчика КБ Южное.
Тайфун-1 с осколочно-фугасной боевой частью (18,4 кг) и максимальной дальностью полета до 40 км намерены использовать, помимо Града, также в Вербе и Бересте.
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Помимо КБ, к созданию реактивного снаряда привлекли Павлоградский мех- и химзавод, Фотоприбор, ГосНИИ химпродуктов и других участников.
Ранее Украина не изготавливала реактивные снаряды даже старого образца.
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