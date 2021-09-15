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CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол" – Politico

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 11:11
CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны
Работа ''Железного купола'' по перехвату ракет из Газы (фото - ЕРА)

CША могут отправить Украине компоненты системы противоракетной обороны "Железный купол" – такой, какая стоит на вооружении в Израиле. Об этом со ссылкой на предложение в Конгрессе обязать администрацию президента Джо Байдена продать или передать Киеву новые системы ПВО/ПРО пишет Politico.

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По данным издания, американские законодатели включили в законопроект об оборонном бюджете США на 2022 финансовый год поправку об этом. Ее автор – Скотт Франклин от Флориды.

Она требует от Пентагона представить доклад с описанием вариантов возможной продажи или передачи ВСУ "существующих систем", которые, вероятно, не будут развернуты в ближайшем будущем в США.

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В 2019 году армия США получила две батареи "Железного купола", но до сих пор не смогла интегрировать их в свою систему ПРО, так как "купол" не спроектирован для работы в рамках новой армейской системы командования и управления США. Вдобавок, есть предостаточно "нестыковок" чисто по технической части, отмечают источники: сложно эффективно совместить в одно целое разные технологии.

Версия законопроекта об оборонном бюджете США не определяет какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать украинцам, но, по словам сотрудника Конгресса, эти две батареи – главные кандидаты на передачу.

Батареи

Между тем, директор программы исследований России в центре CNA Майкл Кофман говорит, что есть вопросы об эффективности системы Iron Dome в Украине.

"С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, потому что эта система будет очень быстро снесена российскими ракетными системами залпового огня. Но она может перехватывать ракеты большой дальности, что позволит защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины", – сказал он.

СПРАВКА. "Железный купол" разработан в Израиле компанией Rafael в партнерстве с американской Raytheon десять лет назад. Система зарекомендовала себя как одно из наиболее эффективных средств уничтожения ракет малой дальности: по данным Израиля, она перехватила до 90% ракет.

"Предложение продать или отправить Киеву новые системы ПВО, вероятно, усилит напряженность в отношениях с Москвой, которая с 2014 года ведет прокси-войну на востоке Украины и расценивает такую передачу недалеко от ее границы как провокацию", – пишет Politico.

Москва давно жаловалась на американскую систему ПРО в Румынии, утверждая, что ее якобы можно использовать в наступательных целях. США и НАТО это обвинения отвергают.

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Евгений Пилипенко
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