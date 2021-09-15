CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол" – Politico
CША могут отправить Украине компоненты системы противоракетной обороны "Железный купол" – такой, какая стоит на вооружении в Израиле. Об этом со ссылкой на предложение в Конгрессе обязать администрацию президента Джо Байдена продать или передать Киеву новые системы ПВО/ПРО пишет Politico.
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По данным издания, американские законодатели включили в законопроект об оборонном бюджете США на 2022 финансовый год поправку об этом. Ее автор – Скотт Франклин от Флориды.
Она требует от Пентагона представить доклад с описанием вариантов возможной продажи или передачи ВСУ "существующих систем", которые, вероятно, не будут развернуты в ближайшем будущем в США.
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В 2019 году армия США получила две батареи "Железного купола", но до сих пор не смогла интегрировать их в свою систему ПРО, так как "купол" не спроектирован для работы в рамках новой армейской системы командования и управления США. Вдобавок, есть предостаточно "нестыковок" чисто по технической части, отмечают источники: сложно эффективно совместить в одно целое разные технологии.
Версия законопроекта об оборонном бюджете США не определяет какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать украинцам, но, по словам сотрудника Конгресса, эти две батареи – главные кандидаты на передачу.
Между тем, директор программы исследований России в центре CNA Майкл Кофман говорит, что есть вопросы об эффективности системы Iron Dome в Украине.
"С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, потому что эта система будет очень быстро снесена российскими ракетными системами залпового огня. Но она может перехватывать ракеты большой дальности, что позволит защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины", – сказал он.
"Предложение продать или отправить Киеву новые системы ПВО, вероятно, усилит напряженность в отношениях с Москвой, которая с 2014 года ведет прокси-войну на востоке Украины и расценивает такую передачу недалеко от ее границы как провокацию", – пишет Politico.
Москва давно жаловалась на американскую систему ПРО в Румынии, утверждая, что ее якобы можно использовать в наступательных целях. США и НАТО это обвинения отвергают.
- В августе 2021-го вице-премьер Резников заявил в Вашингтоне, что "нам нужна ПВО, можем разместить войска США в Украине".
- Спикер президента отреагировал тем, что размещение войск США в Украине – это "гипотетический вариант".
- Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО.
- В начале осени глава МИД заявил, что Украина "работает над своей системой ПРО" и "американская нам не нужна: есть и другие".
- Тем временем Лукашенко пугает 1941 годом и хочет закрыть 1200 км границы с Украиной российскими комплексами С-400.
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