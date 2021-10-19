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Глава Пентагона ответил Кремлю: Ни у одной страны нет права вето на вступление в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 14:08
Глава Пентагона ответил Кремлю: Ни у одной страны нет права вето на вступление в НАТО - Фото
Ллойд Остин (скриншот видео телеканала Дом)

Ни одна страна не имеет права вето на вступление какого-либо государства в НАТО, Украина самостоятельно будет решать вопросы о своем сближении с Альянсом. Об этом заявил на брифинге в Киеве глава Минобороны США Ллойд Остин.

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Журналисты попросили главу Пентагона рассказать о перспективах членства Украины в НАТО, когда будет план действий по членству в Альянсе и отреагировать на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием для России.

"Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина имеет право определять свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства...Мы будем продолжать работать вместе, чтобы убедиться: мы в правильном месте – и Украина может себя защитить", – ответил Остин.

Он также напомнил на брифинге, что страны НАТО на саммите поддержали стремление Украины к членству в Альянсе. 

"Мы остаемся непоколебимы в поддержке оборонной реформы Украины, которая будет способствовать достижению критерия полноправного членства в НАТО", – добавил руководитель Минобороны США.

Остин повторил, что поддержка США суверенитета Украины непоколебима. По его словам, Вашингтон осуждает оккупацию Крыма, призывает Россию остановить войну на Донбассе, дестабилизацию на Черном море и возле украинских границ, а также кибератаки на США и американских партнеров.

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Марк Сировой
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пентагон владимир путин дмитрий песков кремль нато Андрей Таран Ллойд Остин
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