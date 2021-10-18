У Путина назвали худшим сценарием вступление Украины в НАТО. Грозят "активными мерами"
18.10.2021, 11:33
Владимир Путин и Дмитрий Песков (фото - ЕРА)
Вступление Украины в НАТО станет наихудшим сценарием для России – и РФ может принять активные меры в таком случае. Об этом в интервью каналу France 5 заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием", – сказал он.
Песков говорит, что этот сценарий "выходит за красные линии национальных интересов России".
По его словам, вступление Украины в НАТО "может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".
- 14 июня 2021-го на саммите НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года: Украина станет членом НАТО через план действий по членству (ПДЧ).
- В сентябре президент России Владимир Путин назвал красными линиями "приход НАТО в Украину". В МИД и Госдепе США ответили идентично: Украина будет решать этот вопрос самостоятельно.
- На этой неделе министр обороны США Ллойд Остин приедет в Украину и Грузию, чтобы подтвердить: двери в НАТО для этих стран открыты.
Читайте также: Кулеба выступил против принципа "не раздражать Россию" присутствием НАТО в Черном море
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии