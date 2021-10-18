У Путина назвали худшим сценарием вступление Украины в НАТО. Грозят "активными мерами"

Вступление Украины в НАТО станет наихудшим сценарием для России – и РФ может принять активные меры в таком случае. Об этом в интервью каналу France 5 заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием", – сказал он.

Песков говорит, что этот сценарий "выходит за красные линии национальных интересов России".

По его словам, вступление Украины в НАТО "может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".

Читайте также: Кулеба выступил против принципа "не раздражать Россию" присутствием НАТО в Черном море

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.