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У Путина назвали худшим сценарием вступление Украины в НАТО. Грозят "активными мерами"

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 11:33
У Путина назвали худшим сценарием вступление Украины в НАТО. Грозят
Владимир Путин и Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

Вступление Украины в НАТО станет наихудшим сценарием для России – и РФ может принять активные меры в таком случае. Об этом в интервью каналу France 5 заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

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"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием", – сказал он.

Песков говорит, что этот сценарий "выходит за красные линии национальных интересов России". 

По его словам, вступление Украины в НАТО "может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".

Читайте также: Кулеба выступил против принципа "не раздражать Россию" присутствием НАТО в Черном море

Марк Сировой
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