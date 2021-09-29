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Госдеп отреагировал на "красные линии" Путина насчет НАТО: Украина сама будет решать

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 12:35
Госдеп отреагировал на
Нед Прайс (Фото: скриншот видео пресс-службы Госдепартамента США)

Украина имеет право делать свой выбор относительно коллективной безопасности, а поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс в своем Twitter-аккаунте.

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"Каждая страна имеет суверенное право определять свой собственный выбор относительно коллективной безопасности. Мы уверяем в нашей неизменной поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины", – написал Нед Прайс.

Сообщение написано со ссылкой на твит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, где он пишет, что "красные линии" Путина ограничены российскими границами, и Украина сама разберется, что ей делать для своей и европейской безопасности.

Госдеп отреагировал на "красные линии" Путина насчет НАТО: Украина сама будет решать
  • 8 июля 2021 года Кулеба призвал НАТО не объяснять отсутствие продвижения Украины к членству в альянсе нехваткой реформ, если на самом деле причиной является Россия.
  • 27 сентября 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин будет считать пересечением красных линий расширение инфраструктуры НАТО на Украину.

Читайте также: За вступление в НАТО в крупных городах проголосовали бы 51% украинцев – Рейтинг

Виктория Найдёнова
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Госдепартамент США дмитрий песков нато дмитрий кулеба Нед Прайс
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