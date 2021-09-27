Путин назвал "красными линиями" приход НАТО в Украину. Кулеба ответил: Сами разберемся

Украина сама разберется, что ей делать для своей и европейской безопасности. Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал в Twitter на заявление президента России Владимира Путина о сближении Украины и НАТО.

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Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин будет считать пересечением красных линий расширение инфраструктуры НАТО на Украину, сообщал ТАСС.

Кулеба ответил, что красные линии Путина ограничиваются территорией РФ.

"С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", – добавил глава МИД.

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Марк Сировой

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