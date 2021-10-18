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Кулеба ответил Кремлю по НАТО: Худший сценарий уже произошел – Россия напала на Украину

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 15:47
Кулеба ответил Кремлю по НАТО: Худший сценарий уже произошел – Россия напала на Украину - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Россия напала на Украину, поэтому Киев не интересует мнение Кремля об украинском членстве в НАТО. Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил в Twitter на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который назвал вступление Украины в НАТО "наихудшим сценарием".

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"Наихудший сценарий уже случился: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан", – написал глава МИД.

Поэтому, пишет Кулеба, Украину не интересует мнение РФ о ее вступлении в НАТО.

У России нет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе, подытожил министр.

Кулеба ответил Кремлю по НАТО: Худший сценарий уже произошел – Россия напала на Украину

Читайте также: Кулеба выступил против принципа "не раздражать Россию" присутствием НАТО в Черном море

Марк Сировой
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