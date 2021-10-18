Кулеба ответил Кремлю по НАТО: Худший сценарий уже произошел – Россия напала на Украину
18.10.2021, 15:47
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)
Россия напала на Украину, поэтому Киев не интересует мнение Кремля об украинском членстве в НАТО. Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил в Twitter на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который назвал вступление Украины в НАТО "наихудшим сценарием".
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"Наихудший сценарий уже случился: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан", – написал глава МИД.
Поэтому, пишет Кулеба, Украину не интересует мнение РФ о ее вступлении в НАТО.
У России нет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе, подытожил министр.
- 14 июня 2021-го на саммите НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года: Украина станет членом НАТО через план действий по членству (ПДЧ).
- В сентябре президент России Владимир Путин назвал красными линиями "приход НАТО в Украину". В МИД и Госдепе США ответили идентично: Украина будет решать этот вопрос самостоятельно.
- На этой неделе министр обороны США Ллойд Остин приедет в Украину и Грузию, чтобы подтвердить: двери в НАТО для этих стран открыты.
- Сегодня Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет худшим сценарием для РФ и пригрозил: Россия может пойти на "активные меры", если это случится.
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