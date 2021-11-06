Украина имеет право применять беспилотники Bayraktar на Донбассе – Резников

Украина имеет право применять беспилотники Bayraktar на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Резников отметил, что в тексте минских соглашений прописан запрет на использование иностранных беспилотных аппаратов. Поскольку украинцы находятся на своей земле, они могут использовать БПЛА Bayraktar, в то время как россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской территорией.

Также Резников напомнил, что БПЛА был применен для самозащиты.

26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.

В МИД Германии выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил – Украина имеет законное право себя защищать. Франция тоже выразила обеспокоенность, а в США напомнили, что Украина защищает себя.

28 октября командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил, что беспилотники Bayraktar TB2 более полугода выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем и ночью.

Денис Юдин

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