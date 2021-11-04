Флагман Шестого флота США вошел в Черное море. Россия начала за ним следить

Флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney, чей переход в Черное море анонсировали американские военные, вошел в черноморскую акваторию. За ним начал следить Черноморский флот РФ, передает российский Интерфакс со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

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Отмечается, что корабль Mount Whitney вошел в Черное море 4 ноября. Черноморский флот РФ будет отслеживать его действия, как и действия эсминца USS Porter, который прибыл в регион 30 октября.

СПРАВКА. Mount Whitney – командный корабль типа Blue Ridge, вступил в строй в 1971 году. Он способен принимать и передавать большие объемы защищенных данных. Корабль оснащен двумя 25-мм пушками M242 Bushmaster, двумя артиллерийскими 20-мм пушками Phalanx CIWS, четырьмя 12,7-мм пулеметами M2. В авиагруппу корабля входит вертолет SH-60 Knight Hawk.

В 1994 году он участвовал в операции на Гаити, в 2008-м во время российско-грузинской войны доставил в грузинский порт Поти гуманитарные грузы.