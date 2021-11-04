UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Флагман Шестого флота США вошел в Черное море. Россия начала за ним следить

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 12:32
Флагман Шестого флота США вошел в Черное море. Россия начала за ним следить - Фото
Флагман Шестого флота США Mount Whitney (фото - MC2 Scott Barnes, U.S. 6th Fleet)

Флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney, чей переход в Черное море анонсировали американские военные, вошел в черноморскую акваторию. За ним начал следить Черноморский флот РФ, передает российский Интерфакс со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что корабль Mount Whitney вошел в Черное море 4 ноября. Черноморский флот РФ будет отслеживать его действия, как и действия эсминца USS Porter, который прибыл в регион 30 октября.

СПРАВКА. Mount Whitney – командный корабль типа Blue Ridge, вступил в строй в 1971 году. Он способен принимать и передавать большие объемы защищенных данных. Корабль оснащен двумя 25-мм пушками M242 Bushmaster, двумя артиллерийскими 20-мм пушками Phalanx CIWS, четырьмя 12,7-мм пулеметами M2. В авиагруппу корабля входит вертолет SH-60 Knight Hawk.

В 1994 году он участвовал в операции на Гаити, в 2008-м во время российско-грузинской войны доставил в грузинский порт Поти гуманитарные грузы.

Читайте также: Кулеба выступил против принципа "не раздражать Россию" присутствием НАТО в Черном море

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Флагман черноморский флот рф черное море вмс сша корабль шестой флот сша USS Porter Mount Whitney
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 