В Черное море направляется флагман Шестого флота США

Флагман Шестого флота США USS Mount Whitney направился в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота в Twitter.

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USS Mount Whitney начал переход в Черное море для совместной работы с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, говорится в сообщении.

СПРАВКА. Mount Whitney – командный корабль типа Blue Ridge, вступил в строй в 1971 году. В 1994 году участвовал в операции на Гаити, в 2008 году во время Российско-Грузинской войны доставил в грузинский порт Поти гуманитарные грузы.

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Денис Юдин

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