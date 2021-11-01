В Черное море направляется флагман Шестого флота США
01.11.2021, 10:39
USS Mount Whitney (Фото – US Navy)
Флагман Шестого флота США USS Mount Whitney направился в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота в Twitter.
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USS Mount Whitney начал переход в Черное море для совместной работы с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, говорится в сообщении.
СПРАВКА. Mount Whitney – командный корабль типа Blue Ridge, вступил в строй в 1971 году. В 1994 году участвовал в операции на Гаити, в 2008 году во время Российско-Грузинской войны доставил в грузинский порт Поти гуманитарные грузы.
- 22 сентября президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море.
- 19 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил в Киеве: США готовы поддержать Украину в противодействии российской агрессии в Черном море.
- 30 октября в Черное море вошел эсминец США USS Porter.
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