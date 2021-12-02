У Путина пугают россиян, что "НАТО окружает Россию". Посмотрите карту

Посольство США в Киеве опубликовало в Twitter наглядное опровержение российского пропагандистского мифа, что НАТО якобы "окружает Россию".

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"Давайте разберемся с российскими мифами про НАТО", – написано в твите.

"Миф: НАТО окружает и пытается сдержать Россию. Факт: Длина сухопутной границы России чуть больше 20 000 км. Из них менее одной шестнадцатой является общим со странами – членами НАТО".

Пост проиллюстрирован картой, на которой выделены "НАТОопасные" участки границы страны-агрессора.

2 сентября 2021 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России "совсем не нравится" стремление Украины вступить в НАТО и ее дружба с США.

1 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сослался в интервью на российский фейк как на реальный факт.

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Сергей Бережной

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