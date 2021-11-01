Лавров повторил фейк российских хакеров. И, отталкиваясь от фейка, порассуждал об Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров порассуждал об Украине, отталкиваясь от фейка российских хакеров, в котором говорилось, что министр обороны Андрей Таран якобы опроверг применение Украиной беспилотника Bayraktar на Донбассе. Соответствующе заявление глава российской дипломатии сделал в интервью каналу Россия 24.

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"Командующий Вооруженными Силами заявляет, что это было применено вооружение, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось", – повторил фейк Лавров.

26 октября российские хакеры разместили на украинском сайте Диалог фейк о якобы опровержении Тараном применения Bayraktar. Фейк подхватила российская пропаганда. Однако 27 октября редакция Диалога заявила, что эта публикация ложная и была размещена в результате взлома.

Отталкиваясь от этого фейка, глава МИД РФ назвал историю с Bayraktar "загадочной" и начал обвинять Украину в нарушении минских соглашений. Он также рассуждал, желает ли Украина "показать крутость – что она уже начала бомбить".

Лавров утверждает, что на Донбассе наблюдаются попытки "создать провокационную ситуацию" и "втянуть Россию в какие-то силовые действия".

26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

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Марк Сировой

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