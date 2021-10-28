Украинский сайт заявил о взломе: фейк с "заявлением Тарана" о Bayraktar подхватили росСМИ

Украинский информационный ресурс Диалог заявил о взломе, в результате которого на сайте появилась фейковая новость о том, что министр обороны Андрей Таран якобы опроверг использование ударного беспилотника Bayraktar против оккупантов на Донбассе. РосСМИ распространили фейк с придуманной цитатой Тарана.

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Вчера вечером, 27 октября, Диалог заявил, что сайт подвергся взлому, и злоумышленники использовали его для публикации фейка. 26 октября на информационном ресурсе появилась публикация о том, что Таран якобы опроверг использование беспилотника Bayraktar украинскими военнослужащими – мол, видео фейковое.





На самом же деле 26 октября ВСУ действительно впервые применили против оккупантов на Донбассе Bayraktar, с помощью него была уничтожена пушка боевиков, из которой они вели обстрел украинских позиций в районе Гранитного. Использование Bayraktar подтвердил Генштаб ВСУ.

Тем не менее ряд росСМИ и Telegram-каналов распространил фейковую новость с придуманной цитатой Тарана.

26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.

В МИД Германии выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил – Украина имеет законное право себя защищать.

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Оксана Житнюк

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