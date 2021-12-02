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Россия хочет ограничить НАТО в Европе – предложит "новый пакт безопасности"

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 17:27
Россия хочет ограничить НАТО в Европе – предложит
Сергей Лавров (фото – пресс-служба МИД РФ)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва вскоре предложит новый пакт европейской безопасности, который, как он надеется, остановит дальнейшее расширение НАТО на восток. Об этом Лавров сказал на саммите ОБСЕ в Стокгольме перед переговорами с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Reuters.

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Выступая на саммите, Лавров сказал, что Европа возвращается к "кошмару военной конфронтации", и выразил надежду, что предложения России по новому пакту о европейской безопасности будут внимательно рассмотрены.

"Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, НАТО отказывается конструктивно рассматривать наши предложения по деэскалации напряженности и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военная инфраструктура альянса приближается к границам России", – заявил Лавров.

Он назвал решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса, "миной в самом основании конструкции европейской безопасности".

Кроме того, как сообщает Интерфакс, перед переговорами с Блинкеном Лавров заявил, что Россия готова к открытию канала диалога с США по Украине.

"Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы", – сказал Лавров.

  • 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет "юридических гарантий" того, что Украина не войдет в Североатлантический альянс, и призвал руководство НАТО начать "предметные переговоры".
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил, что только Украина и страны-члены НАТО будут решать, когда Украина будет готова стать членом Альянса, у России нет права вето в этом вопросе.
  • Блинкен сегодня заявил, что Украина и НАТО не представляют угрозы для России, требование Путина о гарантиях нерасширения Альянса на восток вызывает недоумение.

Читайте также: Лавров рассказывал о "нацистах в Украине". Кулеба и Блинкен поставили его на место – ЕП

Вадим Ребрина
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Россия нато Сергей Лавров Энтони Блинкен
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