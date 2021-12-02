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Лавров рассказывал о "нацистах в Украине". Кулеба и Блинкен поставили его на место – ЕП

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 11:10
Лавров рассказывал о
Сергей Лавров (фото – пресс-служба МИД РФ)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен осадили главу МИД России Сергея Лаврова, когда тот повторял тезисы российской пропаганды на неформальной встрече министров стран ОБСЕ. Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на свои источники, также это подтвердил информированный собеседник LIGA.net.

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По словам источника, Лавров начал обвинять Украину в нарушении минских договоренностей и режима тишины на Донбассе, а также повторял тезисы российской пропаганды о "нацистах" и "госперевороте".

Речь главы МИД РФ вызвала перепалку – слово взял Кулеба и "поставил Лаврова на место", говорит источник. Глава украинской дипломатии заявил, что Россия убивает украинских военных, систематически блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе и не исполняет взятые на себя обязательства. Блинкен решительно поддержал Кулебу.

По словам источника, после этого Лавров раздраженно повторял свои тезисы, но главы МИД Украины и США снова дали ему отпор.

LIGA.net пытается выяснить дополнительные детали у своих источников.

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Марк Сировой, Владислав Сердюк
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Донбас мид рф Сергей Лавров дмитрий кулеба Энтони Блинкен
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