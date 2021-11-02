Донбасс. Оккупанты блокировали миссию ОБСЕ у мест разведения войск и у границы с Россией

Боевики гибридной армии РФ блокировали передвижение наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возле участков разведения войск на Донбассе и у неподконтрольного Украине участка границы с Россией. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 1 ноября.

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Как сообщается, 30 октября вооруженные боевики не пропустили наблюдателей к району разведения войск у Петровского и Золотого, мотивировав отказ "соображениями безопасности СММ ОБСЕ".

В этот же день два оккупанта сказали патрулю ОБСЕ покинуть район в пункте пропуска возле Должанского, на неподконтрольном Украине участке границы с Россией. Также двое вооруженных боевиков требовали, чтобы наблюдатели покинули железнодорожную станцию Червона могила в Вознесеновке, сославшись на "отсутствие предварительного согласования".

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31 октября на блокпосте у Молодежного боевик не пропустил СММ ОБСЕ к западу в направлении Попасной, мотивировав это "отсутствием предварительного согласования" и "приказами командиров".

Кроме того, 30-31 октября беспилотники ОБСЕ несколько раз подвергались глушению и предположительному глушению сигнала.

В ОБСЕ напомнили: мандат миссии предусматривает безопасный и свободный доступ по всей Украине, все подписанты минских договоренностей согласились, что ограничения свободы передвижения ОБСЕ является нарушением.

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Марк Сировой

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