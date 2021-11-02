Донбасс. Оккупанты блокировали миссию ОБСЕ у мест разведения войск и у границы с Россией
Боевики гибридной армии РФ блокировали передвижение наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возле участков разведения войск на Донбассе и у неподконтрольного Украине участка границы с Россией. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 1 ноября.
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Как сообщается, 30 октября вооруженные боевики не пропустили наблюдателей к району разведения войск у Петровского и Золотого, мотивировав отказ "соображениями безопасности СММ ОБСЕ".
В этот же день два оккупанта сказали патрулю ОБСЕ покинуть район в пункте пропуска возле Должанского, на неподконтрольном Украине участке границы с Россией. Также двое вооруженных боевиков требовали, чтобы наблюдатели покинули железнодорожную станцию Червона могила в Вознесеновке, сославшись на "отсутствие предварительного согласования".
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31 октября на блокпосте у Молодежного боевик не пропустил СММ ОБСЕ к западу в направлении Попасной, мотивировав это "отсутствием предварительного согласования" и "приказами командиров".
Кроме того, 30-31 октября беспилотники ОБСЕ несколько раз подвергались глушению и предположительному глушению сигнала.
В ОБСЕ напомнили: мандат миссии предусматривает безопасный и свободный доступ по всей Украине, все подписанты минских договоренностей согласились, что ограничения свободы передвижения ОБСЕ является нарушением.
- 13 октября 2021-го украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ. СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с телефона боевика, на которой запечатлен обстрел украинских позиций.
- Оккупанты начали "протестовать" из-за задержания своего соратника и блокировать наблюдателей на временно оккупированных территориях. 17 октября в ОБСЕ заявили о приостановке миссии на Донбассе.
- Делегация Украины в ТКГ сообщила, что оккупанты перешли к захвату заложников и удерживают членов миссии ОБСЕ, а в действиях оккупантов есть признаки международного терроризма. МИД заявил, что Россия пытается раздуть конфликт и сорвать договоренности.
- 19 октября боевики разблокировали помещение миссии ОБСЕ в Горловке. 24 октября они прекратили "пикет" под отелем в Донецке, где располагалась миссия ОБСЕ.
- 27 октября блокировали на Донбассе членов миссии ОБСЕ, требуя у них багаж или диппаспорта. 29 октября наблюдатели не смогли попасть в село Старомарьевка из-за боевых действий в Гранитном.
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