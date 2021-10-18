"Попытка России разрушить договоренности и раздуть конфликт". МИД о блокировке ОБСЕ

Министерство иностранных дел Украины заявило, что блокировка миссии ОБСЕ на территории временно оккупированного Донбасса – это усилия России по разрушению Минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта на востоке страны. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в пресс-службе МИД.

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"Блокирование и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке – элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению Минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта", – заявили в ведомстве.

В МИД напомнили, что сентябре РФ закрыла миссию наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк. В ведомстве убеждены, что таким образом оккупанты хотят скрыть от международного сообщества незаконные поставки оружия, боеприпасов и наемников из России на территорию Украины.

"Призываем Россию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижение, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность", – заявили в МИД.

Также в ведомстве добавили, что Украина взаимодействует с международными партнерами для возобновления работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Елизавета Кумбер , Владислав Сердюк

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