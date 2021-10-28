Боевики снова блокировали миссию ОБСЕ: 1,5 часа требовали багаж или диппаспорта

Боевики гибридной армии РФ вновь блокировали на Донбассе членов специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, требуя у них багаж или диппаспорта. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 27 октября.

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В Организации заявили, что 27 октября патруль миссии с замглавы миссии Марком Этерингтоном прибыл в пункт пропуска у Станицы Луганской со стороны временно оккупированных территорий.

Сперва наблюдателей остановили боевики и попросили указать их имена, должности и гражданство. Члены миссии показали удостоверения, но отказались указывать другие данные.

Патруль пропустили, но вскоре его остановили другие боевики, говорится в отчете. Оккупанты заявили, что не получали от своих главарей информации о намерении членов миссии пересечь линию разграничения, а потому смогут пропустить их лишь после осмотра багажа или предоставления дипломатических паспортов.

Члены миссии отказались выполнять требования оккупантов, их пропустили через 98 минут после задержки без выполнения условий.

В Организации напоминают, что решением Постоянного совета ОБСЕ №1117 членам миссии должен предоставляться безопасный и надежный доступ по всей Украине, а неограниченный и безусловный доступ ко всем районам – критически важен для мониторинга конфликта.

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Марк Сировой

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