В оккупированном Донецке боевики прекратии блокировать миссию ОБСЕ

В оккупированном Донецке прекратилось пикетирование отеля, где расположен офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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Вечером 23 октября наблюдатели видели, как так называемый "мэр" Донецка выступил перед собравшимися около отеля, после чего они мирно разошлись. Некоторые участники пикетов начали разбирать палатки, установленные перед отелем.

Днем 22 октября перед отелем собралось до 250 человек, они пели песни, выступали с речами и держали плакаты с критикой действий СММ ОБСЕ. Также собравшиеся включали громкую музыку через звукоусиливающую аппаратуру и смотрели фильмы на переносном экране.

В то же время российские боевики на автомобилях с надписями "полиция" блокировали подъезды к отелю.

Денис Юдин

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