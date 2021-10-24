В оккупированном Донецке боевики прекратии блокировать миссию ОБСЕ
В оккупированном Донецке прекратилось пикетирование отеля, где расположен офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
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Вечером 23 октября наблюдатели видели, как так называемый "мэр" Донецка выступил перед собравшимися около отеля, после чего они мирно разошлись. Некоторые участники пикетов начали разбирать палатки, установленные перед отелем.
Днем 22 октября перед отелем собралось до 250 человек, они пели песни, выступали с речами и держали плакаты с критикой действий СММ ОБСЕ. Также собравшиеся включали громкую музыку через звукоусиливающую аппаратуру и смотрели фильмы на переносном экране.
В то же время российские боевики на автомобилях с надписями "полиция" блокировали подъезды к отелю.
- 13 октября 2021-го украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ. СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с телефона боевика, на которой запечатлен обстрел украинских позиций.
- Оккупанты начали протестовать из-за задержания своего соратника и блокировать наблюдателей на временно оккупированных территориях. 17 октября в ОБСЕ заявили о приостановке миссии на Донбассе.
- Делегация Украины в ТКГ сообщила, что оккупанты перешли к захвату заложников и удерживают членов миссии ОБСЕ, а в действиях оккупантов есть признаки международного терроризма. МИД заявил, что Россия пытается раздуть конфликт и сорвать договоренности.
- 19 октября боевики разблокировали помещение миссии ОБСЕ в Горловке.
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