Боевики сняли замок. Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование из Горловки
Миссия ОБСЕ возобновила работу на Донбассе с передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке, которую блокировали боевики гибридной армии РФ. О возобновлении работы наблюдателей сообщает пресс-служба ОБСЕ.
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Как отмечается, в 15:40 18 октября члены миссии увидели, что навесной замок и цепь на воротах расположенной в отеле базы убрали. Ворота были открыты.
Палатка у входа в базу осталась, но наблюдатели не обнаружили возле нее ни людей, ни транспортных средств, пишут в ОБСЕ.
После этого члены миссии покинули базу для патрулирования и вернулись в 16:03.
- 13 октября 2021-го украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ. СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с телефона боевика, на которой запечатлен обстрел украинских позиций.
- Оккупанты начали протестовать из-за задержания своего соратника и блокировать наблюдателей на временно оккупированных территориях. 17 октября в ОБСЕ заявили о приостановке миссии на Донбассе.
- Делегация Украины в ТКГ сообщила, что оккупанты перешли к захвату заложников и удерживают членов миссии ОБСЕ, а в действиях оккупантов есть признаки международного терроризма. МИД заявил, что Россия пытается раздуть конфликт и сорвать договоренности.
Детальнее о ситуации читайте в разборе LIGA.net: "Попытка разжечь конфликт". Боевики взяли в заложники членов миссии ОБСЕ: что известно
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