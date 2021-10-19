Боевики сняли замок. Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование из Горловки

Миссия ОБСЕ возобновила работу на Донбассе с передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке, которую блокировали боевики гибридной армии РФ. О возобновлении работы наблюдателей сообщает пресс-служба ОБСЕ.

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Как отмечается, в 15:40 18 октября члены миссии увидели, что навесной замок и цепь на воротах расположенной в отеле базы убрали. Ворота были открыты.

Палатка у входа в базу осталась, но наблюдатели не обнаружили возле нее ни людей, ни транспортных средств, пишут в ОБСЕ.

После этого члены миссии покинули базу для патрулирования и вернулись в 16:03.

Детальнее о ситуации читайте в разборе LIGA.net: "Попытка разжечь конфликт". Боевики взяли в заложники членов миссии ОБСЕ: что известно

Марк Сировой

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