"Подрывает доверие". В ОБСЕ осудили блокировку их миссии боевиками на Донбассе
В ОБСЕ осудили блокирование их наблюдателей во временно оккупированной Горловке. Этот инцидент подрывает доверие и является тревожной тенденцией, говорится в заявлении представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэлы Де Риддер на сайте Организации.
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По ее словам, блокирование членов миссии ОБСЕ – это тревожная тенденция, которой пора положить конец. Она подчеркнула, что этот инцидент еще более подрывает транспарентность и доверие.
Де Риддер заявила, что миссия ОБСЕ на Донбассе является не только крупнейшей и наиболее значимой операцией Организации, но и одной из самых незаменимых. Она напомнила, что члены миссии должны пользоваться безусловной свободой перемещения.
По ее словам, миссия – незаменимый инструмент по документированию нарушений режима прекращения огня, снабжению ответственных за решения лиц информацией и содействию диалога между сторонами.
В ОБСЕ также отмечают, что миссия остается единственным механизмом по обеспечению транспарентности после того, как РФ не продлила мандат миссии на неподконтрольном Киеву участке российско-украинской границы.
- 13 октября 2021-го украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ. СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с телефона боевика, на которой запечатлен обстрел украинских позиций.
- Оккупанты начали протестовать из-за задержания своего соратника и блокировать наблюдателей на временно оккупированных территориях. 17 октября в ОБСЕ заявили о приостановке миссии на Донбассе.
- В ОБСЕ сообщили, что боевики заблокировали их делегатов в отеле в Горловке. Делегация Украины в ТКГ заявила, что оккупанты перешли к захвату заложников и удерживают членов миссии ОБСЕ, а в действиях оккупантов есть признаки международного терроризма. МИД заявил, что Россия пытается раздуть конфликт и сорвать договоренности.
- 19 октября в ОБСЕ сообщили, что замок на отеле снят, а боевиков возле него нет. Миссия возобновила патрулирование из Горловки.
Детальнее о ситуации читайте в разборе LIGA.net: "Попытка разжечь конфликт". Боевики взяли в заложники членов миссии ОБСЕ: что известно
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