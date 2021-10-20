"Подрывает доверие". В ОБСЕ осудили блокировку их миссии боевиками на Донбассе

В ОБСЕ осудили блокирование их наблюдателей во временно оккупированной Горловке. Этот инцидент подрывает доверие и является тревожной тенденцией, говорится в заявлении представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэлы Де Риддер на сайте Организации.

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По ее словам, блокирование членов миссии ОБСЕ – это тревожная тенденция, которой пора положить конец. Она подчеркнула, что этот инцидент еще более подрывает транспарентность и доверие.

Де Риддер заявила, что миссия ОБСЕ на Донбассе является не только крупнейшей и наиболее значимой операцией Организации, но и одной из самых незаменимых. Она напомнила, что члены миссии должны пользоваться безусловной свободой перемещения.

По ее словам, миссия – незаменимый инструмент по документированию нарушений режима прекращения огня, снабжению ответственных за решения лиц информацией и содействию диалога между сторонами.

В ОБСЕ также отмечают, что миссия остается единственным механизмом по обеспечению транспарентности после того, как РФ не продлила мандат миссии на неподконтрольном Киеву участке российско-украинской границы.

Детальнее о ситуации читайте в разборе LIGA.net: "Попытка разжечь конфликт". Боевики взяли в заложники членов миссии ОБСЕ: что известно

Марк Сировой

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