Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть в село Старомарьевка из-за боевых действий в Гранитном

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли вчера попасть в село Старомарьевка в Донецкой области из-за боевых действий, которые шли неподалеку в Гранитном. Об этом говорится в отчете миссии.

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Указано, что сотрудники миссии выполняла оценку ситуации на участке автодороги Т0512 между неподконтрольным Украине Бойковским (бывшим Тельманово) и Старомарьевкой.

В тот же день беспилотник миссии зафиксировал поврежденный автомобиль рядом с дорогой, ведущей в Старомарьевку. Дрон увидел место огневого поражения на той же дороге в результате попадания неопределенного боеприпаса примерно в 2 км к востоку, а также от минометной мины в 1 км восточнее Старомарьевки (севернее этой дороги).

"По оценке патруля, продвигаться дальше по указанной дороге было опасно ввиду боевых действий неподалеку в Гранитном", – говорится в сообщении.

26 октября 2021-го пропагандистские российские СМИ сообщили, что украинские военные якобы взяли под контроль село Старомарьевка, расположенное в серой зоне. В ООС опровергли эту информацию.

В Гранитном ВСУ впервые применили на Донбассе ударный беспилотник Bayraktar.

27-го оккупанты продолжили обстреливать Гранитное.

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Владислава Михайленко

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