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Донбасс. Оккупанты продолжают обстреливать Гранитное – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 13:12
Обстрелы в Гранитном (Фото: Владимир Веселкин/Facebook)
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Боевики гибридной армии РФ продолжают обстреливать жилые районы села Гранитное в Донецкой области. Это показал в Facebook глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.

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В ролике, снятом сегодня в 10:00 неподалеку от Гранитного, слышны выстрелы и виден дым от обстрелов.

Скриншот: Владимир Веселкин/Facebook

По его словам, вчера боевики также вели обстрел села "в течение всей ночи и до 10 часов". Пострадали пять жилых домов.

Скриншот: Владимир Веселкин/Facebook
  • Вчера, 27 октября, боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного с 14:25 до 15:15. Двое украинских военных получили ранения, один – погиб.
  • Также вчера ВСУ впервые применили на Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. Была уничтожена пушка боевиков, из которой они обстреливали украинские позиции возле Гранитного.

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Елизавета Кумбер
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