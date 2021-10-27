Боевики гибридной армии РФ продолжают обстреливать жилые районы села Гранитное в Донецкой области. Это показал в Facebook глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.
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В ролике, снятом сегодня в 10:00 неподалеку от Гранитного, слышны выстрелы и виден дым от обстрелов.
По его словам, вчера боевики также вели обстрел села "в течение всей ночи и до 10 часов". Пострадали пять жилых домов.
- Вчера, 27 октября, боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного с 14:25 до 15:15. Двое украинских военных получили ранения, один – погиб.
- Также вчера ВСУ впервые применили на Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. Была уничтожена пушка боевиков, из которой они обстреливали украинские позиции возле Гранитного.
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