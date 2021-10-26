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"Поели грибов и легли спать". Волонтер показал фото ликвидированных боевиков на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 19:36
Ликвидированные оккупанты (Фото - Facebook Романа Доника)

На Донбассе количество оккупантов сократилось на четыре человека. Об этом сообщил армейский волонтер Роман Доник и опубликовал фото ликвидированных боевиков, сделанные с беспилотника. Бывший главарь террористов Игорь Стрелков (Гиркин) пожаловался, что российские власти умалчивают о таких случаях.

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По данным Доника, 22 октября в зоне ответственности 93-й ОМБр "Холодный яр" были ликвидированы четверо боевиков гибридной армии РФ. Он не уточнил, при каких обстоятельствах произошел инцидент.

Волонтер сообщил, что прихвостни оккупантов не верят в "поредевшие ряды" боевиков – мол, это их якобы запугивают и дезинформируют, задействовав информационно-психологические операции.

"Но ведь у нас все ходы записаны. В том числе и те, как оккупанты поели сырых грибов и прилегли поспать", – написал Доник, опубликовав фото ликвидированных оккупантов, сделанные с БПЛА.

"Поели грибов и легли спать". Волонтер показал фото ликвидированных боевиков на Донбассе

"Поели грибов и легли спать". Волонтер показал фото ликвидированных боевиков на Донбассе

"Поели грибов и легли спать". Волонтер показал фото ликвидированных боевиков на Донбассе

"Поели грибов и легли спать". Волонтер показал фото ликвидированных боевиков на Донбассе

Также Милитарный показал видео с беспилотника:

Террорист Стрелков прокомментировал эту информацию. По его словам, ликвидированные – три "офицера" и водитель. Они якобы попали в засаду, когда оставили автомобиль и пытались пешком добраться до линии фронта.

Стрелков пожаловался, что Доник публикует подобные фото, чтобы "подавить моральный дух" оккупантов. Также он возмутился, что российские власти и пропагандистские СМИ игнорируют ликвидацию боевиков на Донбассе, тогда как такие инциденты с наемниками РФ в Сирии освещаются регулярно.

"Поели грибов и легли спать". Волонтер показал фото ликвидированных боевиков на Донбассе
  • По информации ГУР МОУ, в сентябре командование ВС России привезло на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей боеприпасы, боевую технику и имущество военного назначения, в том числе – для подготовки техники к боевым действиям в условиях зимы.
  • Разведка сообщает, что боевики приказали призвать на зимние военные сборы в том числе и студентов. За уклонение обещают до шести лет "тюрьмы". С 22 октября они начали разворачивать полевые пункты управления и лагеря.
  • Сегодня на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один – ранен.

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Оксана Житнюк
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ВСУ война Донбасс ордло агрессия рф игорь стрелков
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