Оккупанты на Донбассе призовут на зимние сборы студентов, за уклонение – шесть лет
26.10.2021, 14:57
Боевики на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/EPA)
Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО приказали призвать на зимние военные сборы в том числе и студентов. За уклонение обещают до шести лет "тюрьмы", пишет в Facebook Главное управление разведки Минобороны.
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Разведка сообщает, что боевики "расширяют перечень категорий населения", которое принудят участвовать в боевой подготовке.
С 22 октября они начали разворачивать полевые пункты управления и лагеря.
На полугодичные сборы хотят вызвать тех, кто раньше не призывался, в том числе и студентов вузов.
- В сентябре 2021 года, по данным ГУР, командование ВС России привезло на временно оккупированные территории боеприпасы и технику, в том числе – для подготовки к боевым действиям в условиях зимы.
- 23 октября боевики в Донецке прекратили пикетирование отеля, где расположен офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Блокирование происходило из-за задержания украинскими военными боевика террористической организации ЛНР.
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