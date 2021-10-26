Оккупанты на Донбассе призовут на зимние сборы студентов, за уклонение – шесть лет

Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО приказали призвать на зимние военные сборы в том числе и студентов. За уклонение обещают до шести лет "тюрьмы", пишет в Facebook Главное управление разведки Минобороны.

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Разведка сообщает, что боевики "расширяют перечень категорий населения", которое принудят участвовать в боевой подготовке.

С 22 октября они начали разворачивать полевые пункты управления и лагеря.

На полугодичные сборы хотят вызвать тех, кто раньше не призывался, в том числе и студентов вузов.

В сентябре 2021 года, по данным ГУР, командование ВС России привезло на временно оккупированные территории боеприпасы и технику, в том числе – для подготовки к боевым действиям в условиях зимы.

23 октября боевики в Донецке прекратили пикетирование отеля, где расположен офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Блокирование происходило из-за задержания украинскими военными боевика террористической организации ЛНР.

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Виктория Найдёнова

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