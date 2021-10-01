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Готовят к зимней войне. Россия доставила в ОРДЛО технику, боеприпасы и оборудование – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 16:46
Готовят к зимней войне. Россия доставила в ОРДЛО технику, боеприпасы и оборудование – ГУР - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

В сентябре командование ВС России привезло на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей боеприпасы, боевую технику и имущество военного назначения, в том числе – для подготовки техники к боевым действиям в условиях зимы. Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки.

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В течение месяца для соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск железнодорожным и автомобильным транспортом доставили более 5000 тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов.

В частности, Россия обеспечила террористов противотанковыми управляемыми ракетами, снарядами для ракетных систем залпового огня, выстрелами к ручным противотанковым гранатометам, противотанковыми и противопехотными минами, патронами для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

Кроме того, в подразделения оккупантов возвратили значительную часть боевых машин, восстановленных и модернизированных на территории России, а также доставили запасы имущества и оборудования для перевода военной техники на зимний период эксплуатации.

Готовят к зимней войне. Россия доставила в ОРДЛО технику, боеприпасы и оборудование – ГУР

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Наталия Медведева
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война Донбасс гур
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