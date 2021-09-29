Кремль недоволен, что Турция продает Украине оружие: боится, что его применят на Донбассе

России "не хотелось бы", чтобы Турция продавала Украине вооружение, которое затем потенциально будет применено на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы росСМИ перед сегодняшней встречей в Сочи Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

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Представитель Кремля, как обычно, повторил пропаганду, что на Донбассе – некий "внутренний конфликт", а не восьмой год гибридной войны России против Украины.

Песков ответил, что "конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений" были использованы "горячими головами" в военно-политическом руководстве Украины против российских гибридных/оккупационных войск на востоке страны.

Украина закупает у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2. Их уже замечали над Донбассом.

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Евгений Пилипенко

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