Кремль недоволен, что Турция продает Украине оружие: боится, что его применят на Донбассе
России "не хотелось бы", чтобы Турция продавала Украине вооружение, которое затем потенциально будет применено на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы росСМИ перед сегодняшней встречей в Сочи Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.
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Представитель Кремля, как обычно, повторил пропаганду, что на Донбассе – некий "внутренний конфликт", а не восьмой год гибридной войны России против Украины.
Песков ответил, что "конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений" были использованы "горячими головами" в военно-политическом руководстве Украины против российских гибридных/оккупационных войск на востоке страны.
Украина закупает у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2. Их уже замечали над Донбассом.
- 19 июня 2021-го глава МИД Кулеба обсудил с турецким коллегой Чавушоглу расширение сотрудничества ВМСУ и Турции.
- Несколько дней назад Кремль отреагировал на слова Эрдогана о том, что Анкара, как и прежде, считает Крым оккупированным Россией: в Москве "сожалеют", что он поднял эту тему.
- По мнению Кулебы, разрыв дипломатических отношений с Россией – это "красивый лозунг, пользы ноль".
- В апреле президент Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. Путин ответил, что готов встретиться в Москве. Далее Россия предложила провести на Донбассе встречу в нормандском формате и позвать на нее боевиков. Зеленский заявил, что не будет говорить с террористами. В начале осени на Банковой заявили, что встречи с Путиным без обсуждения Крыма не будет.
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