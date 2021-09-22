Кремль отреагировал на слова Эрдогана о Крыме: там "сожалеют", что он поднял эту тему
В Кремле "сожалеют", что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил российскую оккупацию украинского Крыма перед своим визитом в Москву. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет пропагандистское агентство ТАСС.
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На вопрос, кого у российского лидера Владимира Путина считают адресатом слов Эрдогана, он ответил: "Безусловно, адресатом мы считаем себя".
"Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Российскую Федерацию", – заявил Песков, но заверил, что "будем продолжать работать с турецкой стороной".
Он отметил, что позиция Анкары по Крыму "хорошо известна России" и "Москва категорически с этой позицией не согласна".
Представитель власти страны-оккупанта посетовал, вместо обсуждения крымской темы в Кремле "предпочли бы" сосредоточиться на развитии двусторонних отношений и сотрудничестве по региональным вызовам.
- 21 сентября 2021 года на дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган заявил о непризнании российской оккупации Крыма и поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины.
- 29 сентября президент Турции приедет с визитом в РФ.
- ЕС, США и Британия, а также Турция и другие страны не признали парламентские "выборы" России в оккупированном Крыму.
- Секретарь СНБО Данилов заявил, что "украинские военные могут освободить Донбасс и Крым, но многие погибнут".
- Главнокомандующий ВСУ перечислил, что будет считать победой в войне с Россией.
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