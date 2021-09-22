Кремль отреагировал на слова Эрдогана о Крыме: там "сожалеют", что он поднял эту тему

В Кремле "сожалеют", что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил российскую оккупацию украинского Крыма перед своим визитом в Москву. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

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На вопрос, кого у российского лидера Владимира Путина считают адресатом слов Эрдогана, он ответил: "Безусловно, адресатом мы считаем себя".

"Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Российскую Федерацию", – заявил Песков, но заверил, что "будем продолжать работать с турецкой стороной".

Он отметил, что позиция Анкары по Крыму "хорошо известна России" и "Москва категорически с этой позицией не согласна".

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль . В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль зажег очаг войны на Донбассе . После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие в войне, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Представитель власти страны-оккупанта посетовал, вместо обсуждения крымской темы в Кремле "предпочли бы" сосредоточиться на развитии двусторонних отношений и сотрудничестве по региональным вызовам.

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Евгений Пилипенко

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