Евросоюз не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму
Евросоюз не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебим в поддержке территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте представительства ЕС в Украине.
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"ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Российской Федерацией Крыма и города Севастополь. Именно поэтому Евросоюз не признает так называемые выборы, состоявшиеся на оккупированном Крымском полуострове", – сказано в заявлении.
Также в ЕС подчеркнули, что решение российских властей привлечь к голосованию на выборах в Госдуму и на региональных и местных выборах жителей ОРДЛО противоречит духу и целям Минских договоренностей.
"ЕС остается непоколебим в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", – говорится в заявлении.
Также сообщается, что Евросоюз получил данные от независимых и надежных источников о серьезных нарушениях во время "выборов".
Кроме того, по данным ЕС, накануне выборов усилилось преследование оппозиционных политиков, общественных организаций, независимых СМИ и журналистов, что привело к ограничению выбора для российских избирателей и не дало им возможности получить полную и точную информацию о кандидатах.
Евросоюз призвал Россию соблюдать обязательства по защите прав человека и демократических ценностей, взятых на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы.
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- 8 августа 2021-го Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную Думу РФ из-за незаконной подготовки к выборам на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
- Министерство иностранных дел Украины тоже выразило "решительный протест" и осудило незаконное проведение выборов.
- США и Великобритания заявили, что не признают итоги "выборов" в российский парламент, которые прошли на территории временно оккупированного Крыма.
- В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.
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