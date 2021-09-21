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Евросоюз не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 17:26
Евросоюз не признает российские
Фото: pixabay.com

Евросоюз не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебим в поддержке территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте представительства ЕС в Украине.

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"ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Российской Федерацией Крыма и города Севастополь. Именно поэтому Евросоюз не признает так называемые выборы, состоявшиеся на оккупированном Крымском полуострове", – сказано в заявлении.

Также в ЕС подчеркнули, что решение российских властей привлечь к голосованию на выборах в Госдуму и на региональных и местных выборах жителей ОРДЛО противоречит духу и целям Минских договоренностей.

"ЕС остается непоколебим в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что Евросоюз получил данные от независимых и надежных источников о серьезных нарушениях во время "выборов".

Кроме того, по данным ЕС, накануне выборов усилилось преследование оппозиционных политиков, общественных организаций, независимых СМИ и журналистов, что привело к ограничению выбора для российских избирателей и не дало им возможности получить полную и точную информацию о кандидатах.

Евросоюз призвал Россию соблюдать обязательства по защите прав человека и демократических ценностей, взятых на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

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СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму. Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, примерно 150 000 таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Оккупанты подвозили жителей ОРДЛО на сотнях автобусов. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", будут введены санкции СНБО. СБУ открыла уголовное дело.
  • 8 августа 2021-го Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную Думу РФ из-за незаконной подготовки к выборам на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
  • Министерство иностранных дел Украины тоже выразило "решительный протест" и осудило незаконное проведение выборов.
  • США и Великобритания заявили, что не признают итоги "выборов" в российский парламент, которые прошли на территории временно оккупированного Крыма.
  • В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.

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Оксана Житнюк
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Крым ЕС выборы евросоюз госдума
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