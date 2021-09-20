"Выборы" в Госдуму в Крыму. СБУ открыла дело: всех причастных россиян ждут санкции

Служба безопасности открыла уголовное дело по факту "выборов" в Госдуму РФ, состоявшихся на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В рамках уголовного дела, открытого по факту "выборов" в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма, следователи СБУ документируют всех причастных к организации и проведению этого псевдоголосования: официальные представители России и граждане Украины, которые помогали государству-агрессору.

Уголовное производство открыто по статье о государственной измене.

Как отмечается, СБУ предоставила Совету национальной безопасности материалы для введения санкций против организаторов и участников выборов в российские органы власти на территории временно оккупированного Крыма.

Спецслужба предложила ввести санкции против 33 кандидатов в депутаты Госдумы РФ и 54 членов территориальных избирательных комиссий. СНБО принял соответствующее решение.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, спецслужба собирала материалы о людях, которые организуют выборы и участвуют в них, с самого начала избирательного процесса.

16 сентября 2021 года стало известно, что оккупанты массово, на сотнях автобусов повезут жителей ОРДЛО на "выборы" Госдумы РФ 17-19 сентября.

17 сентября МИД призвал мировое сообщество не признавать российские "выборы" на оккупированных территориях Украины и считать созданную таким образом Госдуму РФ нелегитимной.

В тот же день на заседании СНБО решили, что Украина введет санкции против всех людей, которые принимали участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму России на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

19 сентября российские оккупанты заявили, что более 150 000 жителей Донбасса, которых вынудили получить паспорта РФ, проголосовали дистанционно на "выборах" в Госдуму.

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Наталия Медведева

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