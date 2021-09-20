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"Выборы" в России: После подсчета 90% голосов в Госдуму проходят пять партий

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 11:56
Иллюстративное фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

После подсчета 90% голосов на "выборах" в Государственную Думу России лидирует пропутинская Единая Россия, в парламент проходят пять партий. Данные опубликованы на сайте ЦИК РФ.

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По партийным спискам (225 мандатов из 450), после подсчета 90,59% голосов ЦИК России опубликовал такие результаты:

1. Единая Россия – 49,47%;

2. Коммунистическая партия (КПРФ) – 19,41%;

3. ЛДПР – 7,5%;

4. Справедливая Россия – за правду – 7,37%;

5. Новые люди – 5,42%.

Остальные партии не прошли барьер в 5% и не попадут в Госдуму РФ.

По одномандатным округам (225 мандатов из 450) после подсчета 90,56% протоколов избирательных участков, 199 мест в парламенте получает Единая Россия, девять – КПРФ, восемь Справедливая Россия, по одному – ЛДПР, Родина, Партия Роста и Гражданская платформа.

Суммарно Единая Россия получает более 300 мандатов и сохраняет конституционное большинство.

По информации The Insider, по всей России наблюдатели фиксировали массовые вбросы бюллетеней на "выборах" в Госдуму. На видеокамеры попало, как неизвестные люди – а иногда и члены избирательных комиссий – заталкивают пачки с бюллетенями в урны. При этом полиция в ряде случаев задерживала не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксируют вбросы.

Впервые с 1993 года на "выборах" Госдумы РФ не присутствовали наблюдатели ОБСЕ.

  • 16 сентября 2021 года стало известно, что оккупанты массово повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов.
  • 17 сентября МИД призвал мировое сообщество не признавать российские выборы на оккупированных территориях Украины и считать выбранную таким образом Госдуму РФ нелегитимной. 
  • Ранее сегодня российские оккупанты заявили, что более 150 000 жителей Донбасса, которых вынудили получить паспорта РФ, проголосовали дистанционно на "выборах" в Госдуму.
Денис Юдин
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