"Выборы" в России: После подсчета 90% голосов в Госдуму проходят пять партий
После подсчета 90% голосов на "выборах" в Государственную Думу России лидирует пропутинская Единая Россия, в парламент проходят пять партий. Данные опубликованы на сайте ЦИК РФ.
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По партийным спискам (225 мандатов из 450), после подсчета 90,59% голосов ЦИК России опубликовал такие результаты:
1. Единая Россия – 49,47%;
2. Коммунистическая партия (КПРФ) – 19,41%;
3. ЛДПР – 7,5%;
4. Справедливая Россия – за правду – 7,37%;
5. Новые люди – 5,42%.
Остальные партии не прошли барьер в 5% и не попадут в Госдуму РФ.
По одномандатным округам (225 мандатов из 450) после подсчета 90,56% протоколов избирательных участков, 199 мест в парламенте получает Единая Россия, девять – КПРФ, восемь Справедливая Россия, по одному – ЛДПР, Родина, Партия Роста и Гражданская платформа.
Суммарно Единая Россия получает более 300 мандатов и сохраняет конституционное большинство.
По информации The Insider, по всей России наблюдатели фиксировали массовые вбросы бюллетеней на "выборах" в Госдуму. На видеокамеры попало, как неизвестные люди – а иногда и члены избирательных комиссий – заталкивают пачки с бюллетенями в урны. При этом полиция в ряде случаев задерживала не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксируют вбросы.
Впервые с 1993 года на "выборах" Госдумы РФ не присутствовали наблюдатели ОБСЕ.
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