"Выборы" в России: После подсчета 90% голосов в Госдуму проходят пять партий

После подсчета 90% голосов на "выборах" в Государственную Думу России лидирует пропутинская Единая Россия, в парламент проходят пять партий. Данные опубликованы на сайте ЦИК РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По партийным спискам (225 мандатов из 450), после подсчета 90,59% голосов ЦИК России опубликовал такие результаты:

1. Единая Россия – 49,47%;

2. Коммунистическая партия (КПРФ) – 19,41%;

3. ЛДПР – 7,5%;

4. Справедливая Россия – за правду – 7,37%;

5. Новые люди – 5,42%.

Остальные партии не прошли барьер в 5% и не попадут в Госдуму РФ.

По одномандатным округам (225 мандатов из 450) после подсчета 90,56% протоколов избирательных участков, 199 мест в парламенте получает Единая Россия, девять – КПРФ, восемь Справедливая Россия, по одному – ЛДПР, Родина, Партия Роста и Гражданская платформа.

Суммарно Единая Россия получает более 300 мандатов и сохраняет конституционное большинство.

По информации The Insider, по всей России наблюдатели фиксировали массовые вбросы бюллетеней на "выборах" в Госдуму. На видеокамеры попало, как неизвестные люди – а иногда и члены избирательных комиссий – заталкивают пачки с бюллетенями в урны. При этом полиция в ряде случаев задерживала не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксируют вбросы.

Впервые с 1993 года на "выборах" Госдумы РФ не присутствовали наблюдатели ОБСЕ.

16 сентября 2021 года стало известно, что оккупанты массово повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов.

17 сентября МИД призвал мировое сообщество не признавать российские выборы на оккупированных территориях Украины и считать выбранную таким образом Госдуму РФ нелегитимной.

Ранее сегодня российские оккупанты заявили, что более 150 000 жителей Донбасса, которых вынудили получить паспорта РФ, проголосовали дистанционно на "выборах" в Госдуму.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.