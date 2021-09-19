"Выборы" в Госдуму РФ. В ОРДЛО вынудили "проголосовать" 150 000 украинцев – цифры Кремля

Российские оккупанты заявили, что более 150 000 жителей Донбасса, которых вынудили получить паспорта РФ, проголосовали дистанционно на "выборах" в Госдуму. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на главу комиссии Совета по правам человека РФ по международному сотрудничеству Кирилла Вышинского.

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По его словам, цифра в 150 000 "проголосовавших" – приблизительная.

Российский чиновник сообщил, что помимо "дистанционного голосования", украинцев с оккупированных Россией территорий свозили на автобусах в Ростовскую область – за три дня организовали более 1400 рейсов.

По данным Вышинского, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия насильно "паспортизировала" более 650 000 человек.

16 сентября стало известно, что оккупанты массово повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов.

17 сентября на заседании СНБО решили, что Украина введет санкции против всех людей, которые принимали участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму России на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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Наталия Медведева

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