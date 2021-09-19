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"Выборы" в Госдуму РФ. В ОРДЛО вынудили "проголосовать" 150 000 украинцев – цифры Кремля

19.09.2021, 19:54
Иллюстративное фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Российские оккупанты заявили, что более 150 000 жителей Донбасса, которых вынудили получить паспорта РФ, проголосовали дистанционно на "выборах" в Госдуму. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на главу комиссии Совета по правам человека РФ по международному сотрудничеству Кирилла Вышинского.

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По его словам, цифра в 150 000 "проголосовавших" – приблизительная.

Российский чиновник сообщил, что помимо "дистанционного голосования", украинцев с оккупированных Россией территорий свозили на автобусах в Ростовскую область – за три дня организовали более 1400 рейсов.

По данным Вышинского, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия насильно "паспортизировала" более 650 000 человек.

  • 16 сентября стало известно, что оккупанты массово повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов.
  • 17 сентября на заседании СНБО решили, что Украина введет санкции против всех людей, которые принимали участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму России на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. 

Читайте также: Россия замедлила темпы выдачи своих "аусвайсов" на оккупированном Донбассе – Данилов

Наталия Медведева
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ордло Донбасс госдума рф
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