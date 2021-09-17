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Россия замедлила темпы выдачи своих "аусвайсов" на оккупированном Донбассе – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 20:53
Россия замедлила темпы выдачи своих
Алексей Данилов (фото - скриншот видео Радио Свобода)

Процесс принудительной паспортизации со стороны России украинцев, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, замедлился. Об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Секретарь СНБО сравнил насильную раздачу украинцам, которые живут на оккупированных Россией территориях, российских паспортов с выдачей нацистами во время второй мировой войны "аусвайсов" гражданам, захваченных ими стран.

"Такие же "аусвайсы" выдают на территории Донецкой и Луганской областей, в свое время очень много выдали в Крыму. Дело в том, что человек не имеет возможности существования, если у него нет этой бумажки", – подчеркнул Данилов.

Отвечая на вопрос о количестве выданных таким образом Россией "паспортов", секретарь СНБО отметил, что есть разная статистика.

"У нас есть цифра 630 000. Есть цифра 740 000. Речь идет о тех, кто подает заявку. Очень много людей, которые подают заявку, а потом не едут оформлять этот паспорт", – сказал он и пояснил, что часть украинцев вынуждены ехать за "паспортом" в Ростовскую область.

Данилов добавил: "На сегодня темпы выдачи замедлились и они уже не такие резкие как были раньше".

Читайте также: "Все участники этого фарса". СНБО вводит санкции за выборы в Госдуму на Донбассе и в Крыму

Наталия Медведева
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Донбасс паспорт ордло Алексей Данилов
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