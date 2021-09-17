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"Все участники этого фарса". СНБО введет санкции за выборы в Госдуму на Донбассе и в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 19:36
Алексей Данилов (Скриншот видео Офиса президента)

Украина введет санкции против всех людей, которые принимали участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму России на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

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На заседании обсуждался вопрос санкций, большая часть которых касается проходящих сегодня на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей так называемых "выборов" в Госдуму России.

"Мы уверены, что на этих территориях Россия не имеет права проводить выборы. Поэтому все участники этого процесса, которые принимают участие – члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах – будут под санкциями нашей страны", – сказал Данилов.

По его словам, сегодня члены СНБО отработали первый список таких людей, и против всем них без исключения в ближайшее время через указ президента будут введены полномасштабные санкции.

"Мы хотим предупредить всех иностранных граждан, которые имеют желание принимать участие в этом фарсе на территории Донецкой и Луганской области и Крыма. Если они там появятся в качестве официальных наблюдателей или каких-то других лиц во время выборов – независимо от того, будут ли они сенаторами или какими-то другими должностными лицами, имеющими тот или иной иммунитет – мы предупреждаем: они обязательно будут под санкциями нашей страны", – сказал Данилов.

Наталия Медведева
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Донбасс санкции Крым снбо госдума рф Алексей Данилов
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