"Выборы" в РФ. На участки, где голосуют жители ОРДЛО, не пустили наблюдателей

Наблюдателей на "выборах" в Госдуму РФ не пустили на участки, где голосуют жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает "Новая газета".

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В издании объясняют это "конфликтом закона о выборах с законодательством о приграничных зонах". Наблюдателей могли вообще не пустить на приграничные территории.

Российский телеканал Дон24 сообщает, что в Ростовской области могут проголосовать 300-600 тысяч жителей оккупированных территорий Украины, у которых есть российское гражданство. Информацию о недопуске наблюдателей изданию подтвердили в едином центре общественного наблюдения за выборами.

В украинском МИД заявили, что организацией незаконных выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе Россия саботирует процесс мирных переговоров и "затягивает петли на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях".

8 августа 2021 года Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную Думу РФ из-за незаконной подготовки к выборам на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

9 сентября СБУ заявила о незаконной массовой раздаче паспортов РФ на оккупированной территории Донбасса перед выборами в Госдуму.

16 сентября стало известно, что оккупанты массово повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов.

Украина призвала мир считать нелегитимной новую Госдуму и осудила незаконное проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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Владислава Михайленко

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