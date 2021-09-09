Россия массово раздает паспорта РФ на Донбассе ради голосов за партию Путина – СБУ
Служба безопасности Украины заявляет о незаконной массовой раздаче паспортов РФ на оккупированных территориях Донбасса перед выборами в Госдуму. При этом в "документах" нет прописки и указывается несуществующее подразделение миграционной службы, потому их владельцы не становятся полноценными гражданами России, сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным СБУ, оккупанты раздают российские паспорта жителям ОРДЛО, чтобы привлечь их к незаконному участию в выборах в Госдуму РФ. С июня 2021-го по прямым указаниям из России жители ОРДЛО массово и в ускоренных темпах получают российское гражданство, при том происходит это в принудительном порядке. Цель оккупантов – обеспечить максимальную поддержку правящей партии Единая Россия.
Как утверждают в СБУ, в российских паспортах для жителей ОРДЛО проставляют коды несуществующего подразделения миграционной службы Ростовской области. Прописки в таких "документах" тоже нет, потому они не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.
Для участия жителей ОРДЛО в российских выборах пропутинская Единая Россия организует выезд для голосования в приграничные города Ростовской области. Еще один механизм – незаконное голосование онлайн.
Чтобы жители ОРДЛО голосовали именно за Единую Россию, оккупанты проводят активную агитацию на оккупированных территориях Донбасса.
- Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что жители ОРДЛО "вынуждены" брать паспорта РФ ради дополнительных выплат и возможности лечиться в больницах – без "документа" людям могут отказать даже в продаже лекарств. Также многие врачи и учителя могут остаться без работы, если у них не будет паспорта РФ.
- 18 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала жителям оккупированных территорий Донбасса "как аусвайс" уже 630 000 паспортов.
- 20 июля Центризбирком России разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Однако голосовать можно будет только по партийным спискам, по одномандатному округу за конкретного кандидата – нельзя.
- 8 августа Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную Думу РФ из-за незаконной подготовки к выборам на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
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