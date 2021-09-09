Россия массово раздает паспорта РФ на Донбассе ради голосов за партию Путина – СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о незаконной массовой раздаче паспортов РФ на оккупированных территориях Донбасса перед выборами в Госдуму. При этом в "документах" нет прописки и указывается несуществующее подразделение миграционной службы, потому их владельцы не становятся полноценными гражданами России, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, оккупанты раздают российские паспорта жителям ОРДЛО, чтобы привлечь их к незаконному участию в выборах в Госдуму РФ. С июня 2021-го по прямым указаниям из России жители ОРДЛО массово и в ускоренных темпах получают российское гражданство, при том происходит это в принудительном порядке. Цель оккупантов – обеспечить максимальную поддержку правящей партии Единая Россия.

Как утверждают в СБУ, в российских паспортах для жителей ОРДЛО проставляют коды несуществующего подразделения миграционной службы Ростовской области. Прописки в таких "документах" тоже нет, потому они не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.

Для участия жителей ОРДЛО в российских выборах пропутинская Единая Россия организует выезд для голосования в приграничные города Ростовской области. Еще один механизм – незаконное голосование онлайн.

Чтобы жители ОРДЛО голосовали именно за Единую Россию, оккупанты проводят активную агитацию на оккупированных территориях Донбасса.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что жители ОРДЛО "вынуждены" брать паспорта РФ ради дополнительных выплат и возможности лечиться в больницах – без "документа" людям могут отказать даже в продаже лекарств. Также многие врачи и учителя могут остаться без работы, если у них не будет паспорта РФ.

18 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала жителям оккупированных территорий Донбасса "как аусвайс" уже 630 000 паспортов.

20 июля Центризбирком России разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Однако голосовать можно будет только по партийным спискам, по одномандатному округу за конкретного кандидата – нельзя.

8 августа Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную Думу РФ из-за незаконной подготовки к выборам на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

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Оксана Житнюк

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