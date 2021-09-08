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Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 12:59
Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную Думу РФ из-за незаконной подготовки к выборам на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

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"За" проголосовали 318 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 0. Не участвовала в голосовании фракция ОПЗЖ.

Рада обратилась к Совету безопасности и Генассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому союзу, НАТО и другим международным организациям, парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам с призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ 19 сентября 2021 года и ее дальнейших решений в случае, если голосование будет проводиться на оккупированных территориях.

Также Рада призвала применить все средства для того, чтобы предостеречь Россию от проведения выборов в Крыму и сделать невозможным участие в голосовании граждан Украины, проживающих на оккупированной части Донбасса.

Рада призвала ввести санкции против представителей власти и оккупационной администрации РФ, которые привлекают украинцев к участию в выборах в Госдуму.

Денис Юдин
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верховная рада выборы госдума рф
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