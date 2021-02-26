Украина и мир не признают итоги выборов в Госдуму РФ, если будет голосование в ОРДЛО – МИД

Участие в сентябрьских выборах в Государственную думу России жителей временно оккупированных территорий Украины, которым раздали паспорта РФ, "поставят под сомнение их легитимность", а их результаты "не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом". Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николаенко.

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Планы обеспечить голосование жителей временно оккупированных районов Донбасса на выборах в Госдуму РФ – "очередная попытка нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", говорит он.

"Участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, являются незаконными. Россия сознательно разрушает минские договоренности и идет на обострение российско-украинского конфликта", – сказал Николаенко.

Также он призвал украинских граждан на оккупированных территориях не участвовать в российских выборах.

22 февраля стало известно, что власти РФ могут манипулировать количеством незаконно выданных паспортов жителям ОРДЛО для того, чтобы обеспечить фальсификации на сентябрьских выборах в Государственную думу.

Станислав Стороженко , Владислав Сердюк

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