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Украина и мир не признают итоги выборов в Госдуму РФ, если будет голосование в ОРДЛО – МИД

26.02.2021, 13:20
Украина и мир не признают итоги выборов в Госдуму РФ, если будет голосование в ОРДЛО – МИД - Фото
Выборы в РФ (Фото - ЕРА)

Участие в сентябрьских выборах в Государственную думу России жителей временно оккупированных территорий Украины, которым раздали паспорта РФ, "поставят под сомнение их легитимность", а их результаты "не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом". Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николаенко.

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Планы обеспечить голосование жителей временно оккупированных районов Донбасса на выборах в Госдуму РФ – "очередная попытка нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", говорит он.

"Участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, являются незаконными. Россия сознательно разрушает минские договоренности и идет на обострение российско-украинского конфликта", – сказал Николаенко.

Также он призвал украинских граждан на оккупированных территориях не участвовать в российских выборах.

Станислав Стороженко, Владислав Сердюк
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Россия Донбасс МИД Крым выборы госдума оккупация
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