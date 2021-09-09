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Кулеба о выборах в Госдуму: Российские забавы, которые никак не повлияют на Крым и Донбасс

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 13:02
Кулеба о выборах в Госдуму: Российские забавы, которые никак не повлияют на Крым и Донбасс - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что проведение незаконных выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма никак не повлияют на будущее этих регионов и процесс урегулирования конфликта – Россия "просто показывает свои политические мускулы". Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, трансляция велась на странице МИД в Facebook.

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Журналисты спросили Кулебу о позиции государства по поводу выборов в Госдуму, к участию в которых Россия намерена привлечь и жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Министр заявил, что организация выборов в ОРДЛО и в Крыму является "незаконной и никчемной с точки зрения международного права". Также он назвал выборы на оккупированных территориях "российскими забавами", которые не будут иметь никакого серьезного влияния на процесс урегулирования конфликта и на будущее этих регионов.

"Россия просто играет политическими мускулами и пытается продемонстрировать, как она там (в Крыму и ОРДЛО, – ред.) контролирует ситуацию", – сказал глава МИД.

При этом министр отметил, что до тех пор, пока территория остается оккупированной, государство-оккупант несет ответственность за все свои действия в этих регионах.

Читайте также: Кулеба о встрече Зеленский-Путин: Хорошая новость – Россия уже торгуется

Оксана Житнюк
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Донбасс Крым выборы ордло госдума дмитрий кулеба
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