Кулеба о выборах в Госдуму: Российские забавы, которые никак не повлияют на Крым и Донбасс
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что проведение незаконных выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма никак не повлияют на будущее этих регионов и процесс урегулирования конфликта – Россия "просто показывает свои политические мускулы". Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, трансляция велась на странице МИД в Facebook.
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Журналисты спросили Кулебу о позиции государства по поводу выборов в Госдуму, к участию в которых Россия намерена привлечь и жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Министр заявил, что организация выборов в ОРДЛО и в Крыму является "незаконной и никчемной с точки зрения международного права". Также он назвал выборы на оккупированных территориях "российскими забавами", которые не будут иметь никакого серьезного влияния на процесс урегулирования конфликта и на будущее этих регионов.
"Россия просто играет политическими мускулами и пытается продемонстрировать, как она там (в Крыму и ОРДЛО, – ред.) контролирует ситуацию", – сказал глава МИД.
При этом министр отметил, что до тех пор, пока территория остается оккупированной, государство-оккупант несет ответственность за все свои действия в этих регионах.
- 22 февраля 2021 года стало известно, что власти РФ могут манипулировать количеством незаконно выданных паспортов жителям ОРДЛО для того, чтобы обеспечить фальсификации на сентябрьских выборах в Государственную думу.
- 26 февраля МИД заявил, что Украина не признает итоги выборов в Госдуму, если будет голосование в ОРДЛО.
- По состоянию на 8 июня оккупанты выдали почти 600 000 паспортов РФ жителям ОРДЛО.
- 8 августа Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную Думу РФ из-за незаконной подготовки к выборам на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
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