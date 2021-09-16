Оккупанты повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов – РосСМИ
Террористическая организация "ДНР" организует автобусные и железнодорожные рейсы в Россию для голосования получивших российские паспорта жителей оккупированной территории Донецкой области на выборах в Государственную Думу РФ. Об этом заявил главарь боевиков Денис Пушилин, сообщает российское агентство Интерфакс.
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825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов организуют для того, чтобы украинцы, получившие паспорта РФ на оккупированных территориях Донецкой области, проголосовали на выборах в Госдуму РФ очно на избирательных участках в Ростовской области. Для таких избирателей будет обеспечен упрощенный пограничный контроль при въезде в РФ, заявил Пушилин.
Также получившим российские паспорта оккупанты предоставят возможность проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно с помощью портала "Госуслуги".
Оккупанты проводят активную агитацию за пропутинскую Единую Россию на оккупированных территориях, сообщала ранее СБУ.
- 18 июня 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала жителям оккупированных территорий Донбасса "как аусвайс" уже 630 000 паспортов.
- 20 июля Центризбирком России разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Однако голосовать можно будет только по партийным спискам, по одномандатному округу за конкретного кандидата – нельзя.
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