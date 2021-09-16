Оккупанты повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов – РосСМИ

Террористическая организация "ДНР" организует автобусные и железнодорожные рейсы в Россию для голосования получивших российские паспорта жителей оккупированной территории Донецкой области на выборах в Государственную Думу РФ. Об этом заявил главарь боевиков Денис Пушилин, сообщает российское агентство Интерфакс.

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825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов организуют для того, чтобы украинцы, получившие паспорта РФ на оккупированных территориях Донецкой области, проголосовали на выборах в Госдуму РФ очно на избирательных участках в Ростовской области. Для таких избирателей будет обеспечен упрощенный пограничный контроль при въезде в РФ, заявил Пушилин.

Также получившим российские паспорта оккупанты предоставят возможность проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно с помощью портала "Госуслуги".

Оккупанты проводят активную агитацию за пропутинскую Единую Россию на оккупированных территориях, сообщала ранее СБУ.

18 июня 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала жителям оккупированных территорий Донбасса "как аусвайс" уже 630 000 паспортов.

20 июля Центризбирком России разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Однако голосовать можно будет только по партийным спискам, по одномандатному округу за конкретного кандидата – нельзя.

8 августа Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную Думу РФ из-за незаконной подготовки к выборам на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

9 сентября СБУ заявила о незаконной массовой раздаче паспортов РФ на оккупированной территории Донбасса перед выборами в Госдуму.

Денис Юдин

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