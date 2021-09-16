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Оккупанты повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов – РосСМИ

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 09:58
Оккупанты повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов – РосСМИ - Фото
Единая Россия (Фото - ЦИК РФ)

Террористическая организация "ДНР" организует автобусные и железнодорожные рейсы в Россию для голосования получивших российские паспорта жителей оккупированной территории Донецкой области на выборах в Государственную Думу РФ. Об этом заявил главарь боевиков Денис Пушилин, сообщает российское агентство Интерфакс.

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825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов организуют для того, чтобы украинцы, получившие паспорта РФ на оккупированных территориях Донецкой области, проголосовали на выборах в Госдуму РФ очно на избирательных участках в Ростовской области. Для таких избирателей будет обеспечен упрощенный пограничный контроль при въезде в РФ, заявил Пушилин.

Также получившим российские паспорта оккупанты предоставят возможность проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно с помощью портала "Госуслуги".

Оккупанты проводят активную агитацию за пропутинскую Единую Россию на оккупированных территориях, сообщала ранее СБУ.

  • 18 июня 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала жителям оккупированных территорий Донбасса "как аусвайс" уже 630 000 паспортов.
  • 20 июля Центризбирком России разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Однако голосовать можно будет только по партийным спискам, по одномандатному округу за конкретного кандидата – нельзя.
  • 8 августа Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную Думу РФ из-за незаконной подготовки к выборам на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
  • 9 сентября СБУ заявила о незаконной массовой раздаче паспортов РФ на оккупированной территории Донбасса перед выборами в Госдуму.
Денис Юдин
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Донецкая область Донбасс выборы днр госдума рф денис пушилин
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