США и Британия не признали парламентские "выборы" России в оккупированном Крыму

США и Великобритания не признают итоги "выборов" в российский парламент, которые прошли на территории временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-служб Госдепартамента и МИД Британии.

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"Мы не признаем проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", — заявили в Госдепе.

Также в США подчеркнули, что законы об "иностранных агентах", "экстремистских" и "нежелательных" организациях ущемляют избирательные права российских граждан. А нежелание РФ пригласить наблюдателей ОБСЕ "снизило прозрачность и честность выборов".

Британский МИД назвал "выборы" в Госдуму серьезным шагом назад для демократических свобод в стране. В ведомстве также напомнили, что "выборы" проходили и на территории захваченного украинского Крыма.

"Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и подтверждаем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и остается таковой по сей день", — говорится в сообщении.

17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму. На них впервые с 1993 года не присутствовали наблюдатели ОБСЕ.

После подсчета 90% голосов в них лидирует партия власти – путинская Единая Россия, в парламент проходят пять партий.

МИД Украины призвал мировое сообщество не признавать "выборы" на оккупированных территориях Украины и считать созданную таким образом Госдуму РФ нелегитимной.

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Кумбер Елизавета

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