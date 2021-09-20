Радио Свобода сняло сюжет о том, как на прошедших "выборах" в России голосовали некоторые жители временно оккупированных районов Донбасса, которых "сделали россиянами" раздачей паспортов РФ. Видео выложено в Facebook агентства.
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Люди, интервью с которыми отобрали для сюжета, говорят, что голосуют за партию президента РФ Путина, "потому что хочется мира". "Думаю, может быть, нас все-таки признают, как государство", – надеется одна из участников интервью.
Единственный мужчина в сюжете говорит, что голосовать будет, "скорей всего, за Единую Россию": "Пока только мира (хочется), чтобы война закончилась, а там будет дальше видно".
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"Как за кого? За своего Путина. А скажут – "ой, подговорили!" Он такой стабильный", – сказала другая женщина.
"Геополитика – сложная наука, я не разбираюсь, но надеюсь, что мы вернемся домой – со своим вокзалом. Мы русские, это наш выбор. Это принадлежит России, здесь русская кровь проливалась", – заявила еще одна женщина.
Заключительные кадры показали женщину, которая говорит, что "все в порядке: на работе проголосовали все дружненько. Хотелось бы, чтобы все уже пришло к чему-то хорошему, к миру, благополучию, стабильности".
Впервые с 1993 года за "выборами" в России не наблюдала ОБСЕ, а российский ЦИК закрыл доступ к камерам наблюдения с избирательных участков.
- В феврале 2018-го был опубликован закон о деоккупации и реинтеграции Донбасса.
- В октябре 2019-го президент Зеленский выступил за переходное правосудие при реинтеграции временно оккупированных территорий, а спустя год на то время глава украинской делегации в ТКГ Кравчук назвал этапы.
- В январе 2021-го обнародовали черновик законопроекта о переходном периоде, в августе Кабмин одобрил его. Рассмотрение законопроекта в Раде ожидается осенью.
- Когда пройдут украинские выборы в Крыму и ОРДЛО: в правительстве перечислили условия для этого.
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