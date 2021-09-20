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"Вернемся в Россию со своим вокзалом". Любители Путина в ОРДЛО сходили на "выборы" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 10:16
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Радио Свобода сняло сюжет о том, как на прошедших "выборах" в России голосовали некоторые жители временно оккупированных районов Донбасса, которых "сделали россиянами" раздачей паспортов РФ. Видео выложено в Facebook агентства.

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Люди, интервью с которыми отобрали для сюжета, говорят, что голосуют за партию президента РФ Путина, "потому что хочется мира". "Думаю, может быть, нас все-таки признают, как государство", – надеется одна из участников интервью.

Единственный мужчина в сюжете говорит, что голосовать будет, "скорей всего, за Единую Россию": "Пока только мира (хочется), чтобы война закончилась, а там будет дальше видно".

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"Как за кого? За своего Путина. А скажут – "ой, подговорили!" Он такой стабильный", – сказала другая женщина.

СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму. Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, примерно 150 000 таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Оккупанты подвозили жителей ОРДЛО на сотнях автобусов. Части из них паспорта раздавали прямо на месте. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", будут введены санкции СНБО.

"Геополитика – сложная наука, я не разбираюсь, но надеюсь, что мы вернемся домой – со своим вокзалом. Мы русские, это наш выбор. Это принадлежит России, здесь русская кровь проливалась", – заявила еще одна женщина.

Заключительные кадры показали женщину, которая говорит, что "все в порядке: на работе проголосовали все дружненько. Хотелось бы, чтобы все уже пришло к чему-то хорошему, к миру, благополучию, стабильности".

Впервые с 1993 года за "выборами" в России не наблюдала ОБСЕ, а российский ЦИК закрыл доступ к камерам наблюдения с избирательных участков.

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Евгений Пилипенко
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