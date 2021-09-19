Массовые фальсификации и вбросы. "Выборы" в России закончились: первые итоги
В России прошли трехдневные "выборы" депутатов Государственной думы VIII созыва. Наблюдатели по всей стране фиксируют массовые вбросы бюллетеней. Об этом сообщает The Insider.
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В выборах в Госдуму РФ участвуют 14 политических партий. Россияне выбирали 225 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.
Голосование длилось с 17 по 19 сентября.
Впервые с 1993 года за "выборами" в России не наблюдали ОБСЕ. Кроме того, российский ЦИК закрыл доступ к камерам наблюдения с избирательных участков.
По информации The Insider, по всей России наблюдатели фиксируют массовые вбросы бюллетеней на "выборах" в Госдуму. На видеокамеры попало, как неизвестные люди – а иногда и члены избирательных комиссий – заталкивают пачки с бюллетенями в урны. При этом полиция в ряде случаев задерживала не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксируют вбросы.
Сайт российской госпропаганды опубликовал данные экзитпола института социального маркетинга Инсомар, в соответствии с которым в Госдуму по спискам проходят четыре партии: Единая Россия – 45,2%, КПРФ – 21,0%, ЛДПР – 8,7%, СР – 7,9%.
ЦИК России подсчитал 10% на выборах по партийным спискам: Единая Россия – 38,81%, КПРФ – 24,95%, ЛДПР – 9,58%, Новые люди – 7,83%, СР – 6,7%.
Журналисты The Insider подготовили видеоподборку нарушений на "выборах" в России.
- 16 сентября стало известно, что оккупанты массово повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов.
- 17 сентября на заседании СНБО решили, что Украина введет санкции против всех людей, которые принимали участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму России на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.
- Ранее сегодня российские оккупанты заявили, что более 150 000 жителей Донбасса, которых вынудили получить паспорта РФ, проголосовали дистанционно на "выборах" в Госдуму.
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