Массовые фальсификации и вбросы. "Выборы" в России закончились: первые итоги

В России прошли трехдневные "выборы" депутатов Государственной думы VIII созыва. Наблюдатели по всей стране фиксируют массовые вбросы бюллетеней. Об этом сообщает The Insider.

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В выборах в Госдуму РФ участвуют 14 политических партий. Россияне выбирали 225 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.

Голосование длилось с 17 по 19 сентября.

Впервые с 1993 года за "выборами" в России не наблюдали ОБСЕ. Кроме того, российский ЦИК закрыл доступ к камерам наблюдения с избирательных участков.

По информации The Insider, по всей России наблюдатели фиксируют массовые вбросы бюллетеней на "выборах" в Госдуму. На видеокамеры попало, как неизвестные люди – а иногда и члены избирательных комиссий – заталкивают пачки с бюллетенями в урны. При этом полиция в ряде случаев задерживала не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксируют вбросы.

Сайт российской госпропаганды опубликовал данные экзитпола института социального маркетинга Инсомар, в соответствии с которым в Госдуму по спискам проходят четыре партии: Единая Россия – 45,2%, КПРФ – 21,0%, ЛДПР – 8,7%, СР – 7,9%.

ЦИК России подсчитал 10% на выборах по партийным спискам: Единая Россия – 38,81%, КПРФ – 24,95%, ЛДПР – 9,58%, Новые люди – 7,83%, СР – 6,7%.

Журналисты The Insider подготовили видеоподборку нарушений на "выборах" в России.

16 сентября стало известно, что оккупанты массово повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов.

17 сентября на заседании СНБО решили, что Украина введет санкции против всех людей, которые принимали участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму России на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Ранее сегодня российские оккупанты заявили, что более 150 000 жителей Донбасса, которых вынудили получить паспорта РФ, проголосовали дистанционно на "выборах" в Госдуму.

Наталия Медведева

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