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Массовые фальсификации и вбросы. "Выборы" в России закончились: первые итоги

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2021, 21:50
Массовые фальсификации и вбросы.
Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

В России прошли трехдневные "выборы" депутатов Государственной думы VIII созыва. Наблюдатели по всей стране фиксируют массовые вбросы бюллетеней. Об этом сообщает The Insider.

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В выборах в Госдуму РФ участвуют 14 политических партий. Россияне выбирали 225 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.

Голосование длилось с 17 по 19 сентября.

Впервые с 1993 года за "выборами" в России не наблюдали ОБСЕ. Кроме того, российский ЦИК закрыл доступ к камерам наблюдения с избирательных участков. 

По информации The Insider, по всей России наблюдатели фиксируют массовые вбросы бюллетеней на "выборах" в Госдуму. На видеокамеры попало, как неизвестные люди – а иногда и члены избирательных комиссий – заталкивают пачки с бюллетенями в урны. При этом полиция в ряде случаев задерживала не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксируют вбросы.

Сайт российской госпропаганды опубликовал данные экзитпола института социального маркетинга Инсомар, в соответствии с которым в Госдуму по спискам проходят четыре партии: Единая Россия – 45,2%, КПРФ – 21,0%, ЛДПР – 8,7%, СР – 7,9%.

Массовые фальсификации и вбросы. "Выборы" в России закончились: первые итоги

ЦИК России подсчитал 10% на выборах по партийным спискам: Единая Россия – 38,81%, КПРФ – 24,95%, ЛДПР – 9,58%, Новые люди – 7,83%, СР – 6,7%.

Массовые фальсификации и вбросы. "Выборы" в России закончились: первые итоги

Журналисты The Insider подготовили видеоподборку нарушений на "выборах" в России.

  • 16 сентября стало известно, что оккупанты массово повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов.
  • 17 сентября на заседании СНБО решили, что Украина введет санкции против всех людей, которые принимали участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму России на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. 
  • Ранее сегодня российские оккупанты заявили, что более 150 000 жителей Донбасса, которых вынудили получить паспорта РФ, проголосовали дистанционно на "выборах" в Госдуму. 
Наталия Медведева
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выборы в России госдума рф
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