Зеленский встретился с Эрдоганом в США. Перед ней лидер Турции не признал Крым российским
Президент Владимир Зеленский встретился в США с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, передает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке. Перед встречей турецкий лидер заявил с трибуны 76-й сессии Генассамблеи ООН, что Турция не признает временно оккупированный Крым российским, передает пресс-служба Эрдогана.
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"Мы придаем большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", – заявил Эрдоган на Генассамблее ООН.
Тема Крыма поднималась и на встрече с Зеленским, сообщил пресс-секретарь президент Сергей Никифоров.
По его словам, лидеры обсудили гуманитарную ситуацию в Крыму и то, как Турция может способствовать освобождению незаконно удерживаемых оккупантами лиц, в том числе крымских татар.
Поднимался вопрос и военного сотрудничества, в частности в военно-морской сфере.
Кроме того, президенты обсуждали экономические вопросы. Они подчеркнули важность подготовки и подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Для Украины в этом контексте актуален вопрос поставок сжиженного газа из Ближнего Востока при содействии Турции.
- 21-22 сентября 2021 года Зеленский во главе украинской делегации с главой МИД посещает США ради участия в 76-й сессии ГА ООН. Это второй за месяц визит Зеленского в США. У президента был запланирован ряд встреч, в том числе – с генсеком ООН Антониу Гутерришем и Эрдоганом.
- Глава МИД Дмитрий Кулебыа заявил, что красная нить визита Зеленского на Генассамблею – тема деоккупации Крыма.
- Зеленский заявил, что цель визита – не просто говорить о деоккупации захваченных Россией украинских территорий, "но и требовать соответствующих действий".
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