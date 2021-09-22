Зеленский встретился с Эрдоганом в США. Перед ней лидер Турции не признал Крым российским

Президент Владимир Зеленский встретился в США с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, передает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке. Перед встречей турецкий лидер заявил с трибуны 76-й сессии Генассамблеи ООН, что Турция не признает временно оккупированный Крым российским, передает пресс-служба Эрдогана.

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"Мы придаем большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", – заявил Эрдоган на Генассамблее ООН.

Тема Крыма поднималась и на встрече с Зеленским, сообщил пресс-секретарь президент Сергей Никифоров.

По его словам, лидеры обсудили гуманитарную ситуацию в Крыму и то, как Турция может способствовать освобождению незаконно удерживаемых оккупантами лиц, в том числе крымских татар.

Поднимался вопрос и военного сотрудничества, в частности в военно-морской сфере.

Кроме того, президенты обсуждали экономические вопросы. Они подчеркнули важность подготовки и подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Для Украины в этом контексте актуален вопрос поставок сжиженного газа из Ближнего Востока при содействии Турции.

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Марк Сировой

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