UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Встретится с генсеком ООН и Эрдоганом: подробности программы Зеленского в Нью-Йорке

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 21:49
Встретится с генсеком ООН и Эрдоганом: подробности программы Зеленского в Нью-Йорке - Фото
На Генассамблее ООН (Фото: Офис президента)
обновлено

Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций выступит на общих дебатах, а также проведет ряд встреч, в том числе – с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

76-я сессия Генассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также охране окружающей среды, она продлится с 21-го до 27 сентября.

Выступление Зеленского на общих дебатах Генассамблеи ООН запланировано на 22 сентября.

Как сообщил спикер президента Сергей Никифоров, на встрече с Гутерришем Зеленский планирует обсудить увеличение участия ООН в Крымской платформе, а также возможности экономического сотрудничества с организацией, поскольку ООН ежегодно закупает или заказывает товаров и услуг на $20 мдрд.

"Наша страна может оказывать транспортные услуги, обеспечивать разнообразные программы ООН продовольствием, Украина имеет развитую ИТ-отрасль", – сказал Никифоров.

Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом поддержку крымских татар в оккупированном Крыму, а также соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной.

"В частности, возможно, обсудят поставки сжиженного газа из стран Ближнего Востока при турецком посредничестве", – отметил спикер.

В Нью-Йорке у Зеленского запланирована встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Президент собирается говорить о Северном потоке-2, интеграции европейской и украинской электрических сетей, переходе на "зеленую" энергетику, либерализации грузовых перевозок.

Также Зеленский планирует встретиться с представителями бизнес-кругов и потенциальными инвесторами.

ОБНОВЛЕНО В 22:15

Встреча Зеленского с главой Еврокомиссии уже состоялась.

"Во время встречи поблагодарил фон дер Ляен за участие ЕС в саммите Крымской платформы на высшем уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи. Обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС 12 октября. Подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности", – написал президент в Twitter.

Встретится с генсеком ООН и Эрдоганом: подробности программы Зеленского в Нью-Йорке

Читайте также: "Нужно требовать". Зеленский прибыл в Нью-Йорк и назвал цель визита на ГА ООН – видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский генассамблея оон реджеп тайип эрдоган крымская платформа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 