Встретится с генсеком ООН и Эрдоганом: подробности программы Зеленского в Нью-Йорке

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Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций выступит на общих дебатах, а также проведет ряд встреч, в том числе – с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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76-я сессия Генассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также охране окружающей среды, она продлится с 21-го до 27 сентября.

Выступление Зеленского на общих дебатах Генассамблеи ООН запланировано на 22 сентября.

Как сообщил спикер президента Сергей Никифоров, на встрече с Гутерришем Зеленский планирует обсудить увеличение участия ООН в Крымской платформе, а также возможности экономического сотрудничества с организацией, поскольку ООН ежегодно закупает или заказывает товаров и услуг на $20 мдрд.

"Наша страна может оказывать транспортные услуги, обеспечивать разнообразные программы ООН продовольствием, Украина имеет развитую ИТ-отрасль", – сказал Никифоров.

Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом поддержку крымских татар в оккупированном Крыму, а также соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной.

"В частности, возможно, обсудят поставки сжиженного газа из стран Ближнего Востока при турецком посредничестве", – отметил спикер.

В Нью-Йорке у Зеленского запланирована встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Президент собирается говорить о Северном потоке-2, интеграции европейской и украинской электрических сетей, переходе на "зеленую" энергетику, либерализации грузовых перевозок.

Также Зеленский планирует встретиться с представителями бизнес-кругов и потенциальными инвесторами.

ОБНОВЛЕНО В 22:15

Встреча Зеленского с главой Еврокомиссии уже состоялась.

"Во время встречи поблагодарил фон дер Ляен за участие ЕС в саммите Крымской платформы на высшем уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи. Обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС 12 октября. Подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности", – написал президент в Twitter.

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Наталия Медведева

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