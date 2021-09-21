В ночь на 21 сентября по киевскому времени президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. По словам главы государства, цель – не просто говорить о деоккупации захваченных Россией украинских территорий, "но и требовать соответствующих действий". Об этом он сказал украинскому каналу Дом.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Для этого власть ищет решение Донбасса и Крыма "на всех площадках", уточнил он.
Президент доволен, что руководство ООН, наконец, "официально признало" Крымскую платформу – организованную Украиной площадку по мирной деоккупации полуострова.
Зеленский считает, что визит в Нью-Йорк, где соберутся главы многих государств, нужно "максимально эффективно использовать" для двусторонних встреч. В частности, помимо запланированных уже встреч будут и беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Британии Борисом Джонсоном.
Читайте также: Зеленский: Украина – не Афганистан
Как выразился президент, сейчас "трясет весь мир", но "только через стабильность, понятный и прагматический диалог можно решить такие болезненные вопросы".
Также, по словам Зеленского, они "ожидают фидбек" от администрации президента США Джо Байдена после трех недель со дня их встречи в Белом доме, в том числе от бизнеса и в виде визита американской делегации во главе с главой Пентагона в Украину.
"Результаты нашей поездки будут, и точно будут серьезными", – резюмировал он.
- 21-22 сентября 2021 года президент Зеленский во главе украинской делегации с главой МИД посетит США ради участия в 76-й сессии ГА ООН. Это второй за месяц визит Зеленского в США.
- Глава МИД Кулеба назвал "красную нить" визита Зеленского.
- В сентябре Зеленский утвердил стратегический оборонный бюллетень Украины и ввел в действие решение СНБО об увеличении финансирования сектора обороны.
- Также в начале осени он заявил, что США должны усилить свое присутствие в Украине, а также обратился к лидерам НАТО и ЕС: "Мы сильные, а без Украины будете терять и слабеть".
- "Мир рискует ничего не понять": Зеленский раскритиковал политику богатых стран в пандемию.
Комментарии