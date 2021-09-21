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"Нужно требовать". Зеленский прибыл в Нью-Йорк и назвал цель визита на ГА ООН – видео видео

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21.09.2021, 06:37
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
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В ночь на 21 сентября по киевскому времени президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. По словам главы государства, цель – не просто говорить о деоккупации захваченных Россией украинских территорий, "но и требовать соответствующих действий". Об этом он сказал украинскому каналу Дом.

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Для этого власть ищет решение Донбасса и Крыма "на всех площадках", уточнил он.

Президент доволен, что руководство ООН, наконец, "официально признало" Крымскую платформу – организованную Украиной площадку по мирной деоккупации полуострова.

Зеленский считает, что визит в Нью-Йорк, где соберутся главы многих государств, нужно "максимально эффективно использовать" для двусторонних встреч. В частности, помимо запланированных уже встреч будут и беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Британии Борисом Джонсоном.

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Как выразился президент, сейчас "трясет весь мир", но "только через стабильность, понятный и прагматический диалог можно решить такие болезненные вопросы".

Также, по словам Зеленского, они "ожидают фидбек" от администрации президента США Джо Байдена после трех недель со дня их встречи в Белом доме, в том числе от бизнеса и в виде визита американской делегации во главе с главой Пентагона в Украину.

"Результаты нашей поездки будут, и точно будут серьезными", – резюмировал он.

Евгений Пилипенко
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